Прогноз погоди в Україні 24 грудня від Укргідрометцентру

Синоптики спрогнозували, які області завтра накриє негода
Погода в Україні завтра, 24 грудня, буде подекуди дощовою та вітряною. В окремих областях вночі та вранці місцями туман.
Про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.
Погода в Україні 24 грудня
У вівторок, 24 грудня, в Україні очікується мінлива погода. У західних, північних регіонах та на Вінниччині можливі невеликі опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. На решті території країни опадів не прогнозується.
Вночі та вранці на Лівобережжі туман, видимість знижена до 200-500 метрів.
Вітер східний і північно-східний, швидкість 5-10 м/с. У Закарпатті та в Карпатах можливі пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме -2...+3 °С, вдень — 0...+5 °С.
На півдні країни тепліше — вночі +1…+6 °С, вдень +5…+10 °С, у Криму до +14 °С.
У Карпатах можливий невеликий сніг. Температура на високогір’ї вночі -3…-8 °С, вдень близько 0 °С.
Погода на Київщині 24 грудня
У столичному регіоні прогнозується невеликий дощ, місцями мокрий сніг. Вітер північно-східний, швидкість 5-10 м/с.
Температура по області вночі -2…+3 °С, вдень 0…+5 °С.
У Києві вночі близько 0 °С, вдень +1…+3 °С.
Попередження про небезпечну погоду
Через туман на Лівобережжі оголошено жовтий рівень небезпечності (І рівень).
Видимість на дорогах обмежена до 200-500 метрів.
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