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Синоптики спрогнозували, які області завтра накриє негода

23 грудня 2024 17:35
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 24 грудня від Укргідрометцентру
Людина під парасолькою. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 24 грудня, буде подекуди дощовою та вітряною. В окремих областях вночі та вранці місцями туман.

Про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

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Прогноз погоди в Україні на 24 грудня. Фото: Укргідрометцентр

У вівторок, 24 грудня, в Україні очікується мінлива погода. У західних, північних регіонах та на Вінниччині можливі невеликі опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. На решті території країни опадів не прогнозується.

Вночі та вранці на Лівобережжі туман, видимість знижена до 200-500 метрів.  

Вітер східний і північно-східний, швидкість 5-10 м/с. У Закарпатті та в Карпатах можливі пориви до 15-20 м/с.  

Температура повітря вночі становитиме -2...+3 °С, вдень — 0...+5 °С.  

На півдні країни тепліше — вночі +1…+6 °С, вдень +5…+10 °С, у Криму до +14 °С.  

У Карпатах можливий невеликий сніг. Температура на високогір’ї вночі -3…-8 °С, вдень близько 0 °С.  

Погода на Київщині 24 грудня

У столичному регіоні прогнозується невеликий дощ, місцями мокрий сніг. Вітер північно-східний, швидкість 5-10 м/с.  

Температура по області вночі -2…+3 °С, вдень 0…+5 °С.

У Києві вночі близько 0 °С, вдень +1…+3 °С.  

Попередження про небезпечну погоду

Синоптики спрогнозували, які області завтра накриє негода - фото 2
Прогноз негоди в Україні на 24 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Через туман на Лівобережжі оголошено жовтий рівень небезпечності (І рівень).

Видимість на дорогах обмежена до 200-500 метрів.  

Нагадаємо, ми розповідали, якої погоди чекати в Україні на Різдво, прогноз виявився неочікуваним

А синоптики раніше спрогнозували, якою буде цьогорічна зима в Україні. Загалом найхолоднішим місяцем стане січень.

погода негода Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні

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18:23 Зеленський назвав втрати військових КНДР на Курщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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