Погода в Украине 26 февраля - местами ожидается до +9°С

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 26 февраля, ожидается погода без осадков. В то же время температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах -8...+5 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 26 февраля

Область высокого атмосферного давления обусловит погоду без осадков завтра. В восточных областях, а также Сумской и Днепропетровской ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха составит:

ночью -17...-12 °С;

днем -8...-3 °С.

На остальной территории небольшая облачность, но осадков не предвидится. Там температура воздуха будет такой:

ночью -12...-7 °С, на крайнем западе -7...-2 °С;

днем 0...+5 °С, на крайнем западе +5...+10 °С.

На дорогах северных, центральных и восточных областей местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет преимущественно юго-восточным, 3-8 м/с.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 26 февраля от Диденко

А по словам синоптика Наталки Диденко, сегодня ночью морозы задержатся в восточной части Украины — там ожидается -15...12°С, а в большинстве областей прогнозируют -11...-5 °С, на западе в пределах -5...-1 °С.

Температурная карта. Фото: Метеопост

В среду днем в Украине предполагается температура воздуха -4...+2 °С, на востоке до -8...-5 °С. А в западных областях воздух максимально прогреется до +4...+9 °С. Осадков завтра не ожидается.

Скриншот поста Диденко

Ранее синоптики назвали области, где в конце февраля еще сохранятся сильные морозы до -17 °C.

А синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что последняя неделя зимы будет холодной, хотя под конец незначительно потеплеет.