Погода в Україні 26 лютого — місцями очікується до +9°С

Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Україні у середу, 26 лютого, очікується погода без опадів. Водночас температура повітря протягом дня коливатиметься у межах -8...+5 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 26 лютого

Область високого атмосферного тиску зумовить погоду без опадів завтра. У східних областях, а також Сумській та Дніпропетровській очікується мінлива хмарність, подекуди пройде невеликий сніг.

Температура повітря становитиме:

вночі -17...-12 °С;

вдень -8...-3 °С.

На решті території невелика хмарність, але опадів не передбачається. Там температура повітря буде такою:

вночі -12...-7 °С, на крайньому заході -7...-2 °С;

вдень 0...+5 °С, на крайньому заході +5...+10 °С.

На дорогах північних, центральних та східних областей подекуди прогнозують ожеледицю. Вітер буде переважно південно-східним, 3-8 м/с.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 26 лютого від Діденко

А за словами синоптика Наталки Діденко, сьогодні вночі морози затримаються у східній частині України — там очікується -15...12°С, а в більшості областей прогнозують -11...-5 °С, на заході в межах -5...-1 °С.

Температурна карта. Фото: Метеопост

У середу вдень в Україні передбачається температура повітря -4...+2 °С, на сході до -8...-5 °С. А в західних областях повітря максимально прогріється до +4...+9 °С. Опадів завтра не очікується.

Скриншот допису Діденко

Раніше синоптики назвали області, де в кінці лютого ще утримаються сильні морози до -17 °C.

А синоптик Ігор Кибальчич спрогнозував, що останній тиждень зими буде холодним, хоча під кінець незначно потеплішає.