Погода в Україні 26 лютого — місцями очікується до +9°С

Синоптики спрогнозували, де в Україні буде найтепліше завтра
В Україні у середу, 26 лютого, очікується погода без опадів. Водночас температура повітря протягом дня коливатиметься у межах -8...+5 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 26 лютого
Область високого атмосферного тиску зумовить погоду без опадів завтра. У східних областях, а також Сумській та Дніпропетровській очікується мінлива хмарність, подекуди пройде невеликий сніг.
Температура повітря становитиме:
- вночі -17...-12 °С;
- вдень -8...-3 °С.
На решті території невелика хмарність, але опадів не передбачається. Там температура повітря буде такою:
- вночі -12...-7 °С, на крайньому заході -7...-2 °С;
- вдень 0...+5 °С, на крайньому заході +5...+10 °С.
На дорогах північних, центральних та східних областей подекуди прогнозують ожеледицю. Вітер буде переважно південно-східним, 3-8 м/с.
Прогноз погоди на 26 лютого від Діденко
А за словами синоптика Наталки Діденко, сьогодні вночі морози затримаються у східній частині України — там очікується -15...12°С, а в більшості областей прогнозують -11...-5 °С, на заході в межах -5...-1 °С.
У середу вдень в Україні передбачається температура повітря -4...+2 °С, на сході до -8...-5 °С. А в західних областях повітря максимально прогріється до +4...+9 °С. Опадів завтра не очікується.
Раніше синоптики назвали області, де в кінці лютого ще утримаються сильні морози до -17 °C.
А синоптик Ігор Кибальчич спрогнозував, що останній тиждень зими буде холодним, хоча під кінець незначно потеплішає.
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