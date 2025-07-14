Погода в Украине на завтра — что прогнозируют

Люди охлаждаются во время жары. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 15 июля, почти по всей территории Украины будет сильная жара. Однако в некоторых западных областях ожидаются кратковременные дожди.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине на 15 июля. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине на 15 июля

Во вторник, 15 июля, в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, в пределах 5-10 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью — +15...+20 °C. Зато днем ожидается жара — +25...+30 °C.

На остальной территории Украины ночью +18...+23 °C, днем — +29...+34 °C. На юге страны во вторник местами сильная жара до +35 ...+37 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине во вторник, 15 июля.

Также синоптики спрогнозировали погоду в Украине на неделю — 14-20 июля..