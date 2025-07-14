Погода в Україні 15 липня — де завтра буде +37 °C

Чоловік охолоджується під час спеки. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 15 липня, прогнозують спекотну погоду. Стовпчики термометрів піднімуться до +37 °C, але в деяких регіонах можливі дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 15 липня

За прогнозами Діденко, 15 липня в Україні погода суттєво не зміниться. Температура повітря упродовж дня коливатиметься в межах +24...+37 °C залежно від регіону.

Так, на сході очікується +30...+34 °C, на півночі +27...+30 °C, у центральній частині України стовпчики термометрів показуватимуть +28..+33 °C, а у західних областях прогнозують +24...+28 °C.

Попри це у західних регіонах пройдуть короткочасні дощі з грозами. Також є ймовірність локальних дощів вночі та вранці у північній частині України.

Водночас південь, схід та значна частина центральних областей належатиме тривалий час до сухої спекотної повітряної маси.

Карта температур. Фото: Наталка Діденко/Telegram

Погода в Києвs 15 липня

У Києві найближчої ночі та завтра вранці можливий локальний дощ та гроза. Проте протягом дня вівторка буде сухо та очікується +28...+30 °C.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше синоптики відповіли, коли очікувати на пік літньої спеки. Упродовж тижня слід очікувати аномальної температури повітря, але можливі й дощі.

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