Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Україну охопить спека — Діденко дала прогноз на завтра

Україну охопить спека — Діденко дала прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 16:04
Погода в Україні 15 липня — де завтра буде +37 °C
Чоловік охолоджується під час спеки. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 15 липня, прогнозують спекотну погоду. Стовпчики термометрів піднімуться до +37 °C, але в деяких регіонах можливі дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 15 липня

За прогнозами Діденко, 15 липня в Україні погода суттєво не зміниться. Температура повітря упродовж дня коливатиметься в межах +24...+37 °C залежно від регіону.

Так, на сході очікується +30...+34 °C, на півночі +27...+30 °C, у центральній частині України стовпчики термометрів показуватимуть +28..+33 °C, а у західних областях прогнозують +24...+28 °C. 

Попри це у західних регіонах пройдуть короткочасні дощі з грозами. Також є ймовірність локальних дощів вночі та вранці у північній частині України. 

Водночас південь, схід та значна частина центральних областей належатиме тривалий час до сухої спекотної повітряної маси.

Прогноз погоди в Україні 15 липня
Карта температур. Фото: Наталка Діденко/Telegram

Погода в Києвs 15 липня

У Києві найближчої ночі та завтра вранці можливий локальний дощ та гроза. Проте протягом дня вівторка буде сухо та очікується +28...+30 °C.

Погода в Україні 15 липня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше синоптики відповіли, коли очікувати на пік літньої спеки. Упродовж тижня слід очікувати аномальної температури повітря, але можливі й дощі.

Також ми писали, як кияни рятуються від страшної спеки. Жителі столиці поділились порадами. 

Наталка Діденко дощ прогноз погоди опади погода в Україні аномальна спека
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації