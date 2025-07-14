Погода в Украине 15 июля — где завтра будет +37 °C

Украину охватит жара — Диденко дала прогноз на завтра
В Украине во вторник, 15 июля, прогнозируют жаркую погоду. Столбики термометров поднимутся до +37 °C, но в некоторых регионах возможны дожди.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 15 июля
По прогнозам Диденко, 15 июля в Украине погода существенно не изменится. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +24...+37 °C в зависимости от региона.
Так, на востоке ожидается +30...+34 °C, на севере +27...+30 °C, в центральной части Украины столбики термометров будут показывать +28...+33 °C, а в западных областях прогнозируют +24...+28 °C.
Несмотря на это в западных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами. Также есть вероятность локальных дождей ночью и утром в северной части Украины.
В то же время юг, восток и значительная часть центральных областей будет принадлежать длительное время к сухой жаркой воздушной массе.
Погода в Киеве 15 июля
В Киеве ближайшей ночью и завтра утром возможен локальный дождь и гроза. Однако в течение дня вторника будет сухо и ожидается +28...+30 °C.
Напомним, ранее синоптики ответили, когда ожидать пик летней жары. В течение недели следует ожидать аномальной температуры воздуха, но возможны и дожди.
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