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Украину охватит жара — Диденко дала прогноз на завтра

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 16:04
Погода в Украине 15 июля — где завтра будет +37 °C
Мужчина охлаждается во время жары. Фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 15 июля, прогнозируют жаркую погоду. Столбики термометров поднимутся до +37 °C, но в некоторых регионах возможны дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 15 июля

По прогнозам Диденко, 15 июля в Украине погода существенно не изменится. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +24...+37 °C в зависимости от региона.

Так, на востоке ожидается +30...+34 °C, на севере +27...+30 °C, в центральной части Украины столбики термометров будут показывать +28...+33 °C, а в западных областях прогнозируют +24...+28 °C.

Несмотря на это в западных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами. Также есть вероятность локальных дождей ночью и утром в северной части Украины.

В то же время юг, восток и значительная часть центральных областей будет принадлежать длительное время к сухой жаркой воздушной массе.

Прогноз погоди в Україні 15 липня
Карта температур. Фото: Наталка Диденко/Telegram

Погода в Киеве 15 июля

В Киеве ближайшей ночью и завтра утром возможен локальный дождь и гроза. Однако в течение дня вторника будет сухо и ожидается +28...+30 °C.

Погода в Україні 15 липня
Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, ранее синоптики ответили, когда ожидать пик летней жары. В течение недели следует ожидать аномальной температуры воздуха, но возможны и дожди.

Также мы писали, как киевляне спасаются от страшной жары. Жители столицы поделились советами.

Наталка Диденко дождь прогноз погоды осадки погода в Украине аномальная жара
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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