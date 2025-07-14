Погода в Україні на завтра — що прогнозують

Люди охолоджуються під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 15 липня, майже по всій території України буде сильна спека. Однак у деяких західних областях очікуються короткочасні дощі.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні на 15 липня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні на 15 липня

У вівторок, 15 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. У західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, у межах 5-10 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі — +15...+20 °C. Натомість вдень очікується спека — +25...+30 °C.

На решті території України вночі +18...+23 °C, вдень — +29...+34 °C. На півдні країни у вівторок місцями сильна спека до +35...+37 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні у вівторок, 15 липня.

Також синоптики спрогнозували погоду в Україні на тиждень — 14-20 липня.