Погода в Украине на завтра — чего ожидать

Синоптики шокировали прогнозами — погода в Украине на завтра
В понедельник, 21 июля, в Украине ожидается довольно теплая погода. Однако в ряде областей пройдут дожди и грозы.
Об этом информирует Meteoprog.
Погода в Украине на 21 июля
В понедельник, 21 июля, в центральных, северных и северо-восточных областях под влиянием области пониженного давления пройдут небольшие, местами умеренные дожди, днем местами с грозой и мелким градом.
На остальной территории страны без существенных осадков. Ночью и утром в западных и центральных областях возможен туман.
Ветер в понедельник преимущественно западный/юго-западный, в пределах 5-10 м/с. Температура воздуха ночью — +14...+21 °С, днем — +24...+29 °С.
Зато в центральных, восточных, южных областях и на Закарпатье в понедельник будет даже жарко — +30...+35 °С.
Напомним, что синоптик Вера Балабух предупредила, что в этом году летом ожидаются новые температурные рекорды.
Ранее в Минздраве рассказали, как уберечься от теплового удара летом.
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