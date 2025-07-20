Погода в Украине на завтра — чего ожидать

Женщина идет по городу во время летнего дождя. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 21 июля, в Украине ожидается довольно теплая погода. Однако в ряде областей пройдут дожди и грозы.

Об этом информирует Meteoprog.

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Погода в Украине на 21 июля. Фото: Meteoprog

Погода в Украине на 21 июля

В понедельник, 21 июля, в центральных, северных и северо-восточных областях под влиянием области пониженного давления пройдут небольшие, местами умеренные дожди, днем местами с грозой и мелким градом.

На остальной территории страны без существенных осадков. Ночью и утром в западных и центральных областях возможен туман.

Ветер в понедельник преимущественно западный/юго-западный, в пределах 5-10 м/с. Температура воздуха ночью — +14...+21 °С, днем — +24...+29 °С.

Зато в центральных, восточных, южных областях и на Закарпатье в понедельник будет даже жарко — +30...+35 °С.

Напомним, что синоптик Вера Балабух предупредила, что в этом году летом ожидаются новые температурные рекорды.

Ранее в Минздраве рассказали, как уберечься от теплового удара летом.