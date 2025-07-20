Погода в Україні на завтра — чого очікувати

Синоптики шокували прогнозами — погода в Україні на завтра
У понеділок, 21 липня, в Україні очікується доволі тепла погода. Однак у низці областей пройдуть дощі та грози.
Про це інформує Meteoprog.
Погода в Україні на 21 липня
У понеділок, 21 липня, у центральних, північних та північно-східних областях під впливом області зниженого тиску пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, вдень місцями з грозою та дрібним градом.
На решті території країни без істотних опадів. Вночі та вранці у західних та центральних областях можливий туман.
Вітер у понеділок переважно західний/південно-західний, у межах 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+21 °С, вдень — +24…+29 °С.
Натомість у центральних, східних, південних областях та на Закарпатті у понеділок буде навіть спекотно — +30…+35 °С.
Нагадаємо, що синоптикиня Віра Балабух попередила, що цього року влітку очікуються нові температурні рекорди.
Раніше у МОЗ розповіли, як вберегтися від теплового удару влітку.
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