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Головна Метео Синоптики шокували прогнозами — погода в Україні на завтра

Синоптики шокували прогнозами — погода в Україні на завтра

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 13:42
Погода в Україні на завтра — чого очікувати
Жінка йде містом під час літнього дощу. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 21 липня, в Україні очікується доволі тепла погода. Однак у низці областей пройдуть дощі та грози.

Про це інформує Meteoprog.

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Погода в Україні на 21 липня. Фото: Meteoprog

Погода в Україні на 21 липня

У понеділок, 21 липня, у центральних, північних та північно-східних областях під впливом області зниженого тиску пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, вдень місцями з грозою та дрібним градом.  

На решті території країни без істотних опадів. Вночі та вранці у західних та центральних областях можливий туман.

Вітер у понеділок переважно західний/південно-західний,  у межах 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+21 °С, вдень — +24…+29 °С.

Натомість у центральних, східних, південних областях та на Закарпатті у понеділок буде навіть спекотно — +30…+35 °С.

Нагадаємо, що синоптикиня Віра Балабух попередила, що цього року влітку очікуються нові температурні рекорди.

Раніше у МОЗ розповіли, як вберегтися від теплового удару влітку.

літо синоптик дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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