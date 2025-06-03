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Синоптики шокировали прогнозами — погода в Украине на завтра

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Дата публикации 3 июня 2025 19:57
Погода в Украине на завтра от Укргидрометцентра на завтра
Люди гуляют во время ветреной погоды. Фото: Новини.LIVE

В среду, 4 июня, в Украине несколько снизится температура воздуха. Кроме того, в ряде регионов ожидаются дожди с грозами, и даже град.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Україні 4 червня
Погода в Украине на 4 июня. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине на 4 июня

По прогнозам Укргидрометцентра, в среду, 4 июня, через территорию Украины будет перемещаться атмосферный фронт с северо-запада. Следовательно, он обусловит дожди с грозами, местами град и шквалы ветра в пределах 15-20 м/с преимущественно на Левобережье, Киевской, Черкасской областях и в Крыму.

Зато на остальной территории Украины среда пройдет без осадков.

Кроме того, в среду, температура воздуха снизится до умеренного тепла, начиная с западных и северных областей — ночью +11...+16 °С, днем — +21...+26 °С.

На остальной территории Украины, 4 июня, ночью ожидается +14...+19 °С. Тем временем днем будет несколько теплее — +24...+29 °С, на юге страны до +31 °С.

Погода в Україні 4 червня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее синоптик Наталья Диденко также спрогнозировала, какой будет погода по территории Украины в среду, 4 июня.

Также мы информировали, какой месяц будет самым жарким в Украине летом 2025 года.

Укргидрометцентр лето синоптик погода в Украине гроза
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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