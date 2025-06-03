Погода в Україні на завтра від Укргідрометцентру

Люди гуляють під час вітряної погоди. Фото: Новини.LIVE

У середу, 4 червня, в Україні дещо знизиться температура повітря. Крім того, у низці регіонів очікуються дощі з грозами, та навіть град.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні на 4 червня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні на 4 червня

За прогнозами Укргідрометцентру, у середу, 4 червня, через територію України переміщуватиметься атмосферний фронт з північного заходу. Відтак, він зумовить дощі з грозами, подекуди град і шквали вітру у межах 15-20 м/с переважно на Лівобережжі, Київщині, Черкащині та в Криму.

Натомість на решті території України середа мине без опадів.

Крім того, у середу, температура повітря знизиться до помірного тепла, починаючи з західних та північних областей — вночі +11...+16 °С, вдень — +21...+26 °С.

На решті території України, 4 червня, вночі очікується +14...+19 °С. Натомість вдень буде дещо тепліше — +24...+29 °С, на півдні країни до +31 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптик Наталка Діденко також спрогнозувала, якою буде погода по території України у середу, 4 червня.

Також ми інформували, який місяць буде найспекотнішим в Україні влітку 2025 року.