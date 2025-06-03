Погода по Україні 4 червня — детальний прогноз від Наталки Діденко

Люди плавають на човні. Фото: УНІАН

У середу, 4 червня, в Україні суттєво зміниться погода. Атмосферний фронт, який тривалий час перебував над територією країни, поступово залишатиме межі України, а разом з ним припинятимуться й опади. Разом з тим стовпчики термометра в деяких регіонах перевалять за +30 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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В Україні у деяких областях будуть зливи з грозами вночі

У вівторок, 3 червня, і вночі 4 червня ще можливі дощі з грозами, локально — з градом і шквалами. Але вже вдень у середу короткочасні зливи ймовірні лише в Карпатах, на Закарпатті, а також на Донеччині й Луганщині. На решті території переважатиме суха та переважно сонячна погода.

Рух атмосферних фронтів. Фото: Wetterpade

У більшості областей вдень очікується +23...+27 °C, а в південних і східних регіонах буде іще тепліше, до +27...+31 °C.

Прогноз погоди в Києві 4 червня

У Києві 4 червня буде сухо та ясно. Очікується короткотривале невелике похолодання — вдень повітря прогріється до +23...+24 °C.

Температурна карта України 4 червня. Фото: Метеопост

А вже наступними днями, як повідомила Наталка Діденко, майже по всій Україні температура повітря становитиме +24...+29 °C, а на півдні, сході та місцями в центрі — стовпчики термометра покажуть до +32 °C.

Нагадаємо, синоптики прогнозують аномальне літо в Україні у 2025 році із великою кількістю торнадо, гроз та градів.

Тим часом синоптики попередили мешканців кількох областей про сьогоднішню негоду.