Погода по Украине 4 июня — подробный прогноз от Натальи Диденко

Люди плавают на лодке. Фото: УНИАН

В среду, 4 июня, в Украине существенно изменится погода. Атмосферный фронт, который длительное время находился над территорией страны, постепенно будет покидать пределы Украины, а вместе с ним прекратятся и осадки. Вместе с тем столбики термометра в некоторых регионах перевалит за +30 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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В Украине в некоторых областях будут ливни с грозами ночью

Во вторник, 3 июня, и ночью 4 июня еще возможны дожди с грозами, локально — с градом и шквалами. Но уже днем в среду кратковременные ливни вероятны лишь в Карпатах, на Закарпатье, а также в Донецкой и Луганской областях. На остальной территории будет преобладать сухая и преимущественно солнечная погода.

Движение атмосферных фронтов. Фото: Wetterpade

В большинстве областей днем ожидается +23...+27 °C, а в южных и восточных регионах будет еще теплее, до +27...+31 °C.

Прогноз погоды в Киеве 4 июня

В Киеве 4 июня будет сухо и ясно. Ожидается кратковременное небольшое похолодание — днем воздух прогреется до +23...+24 °C.

Температурная карта Украины 4 июня. Фото: Метеопост

А уже в последующие дни, как сообщила Наталья Диденко, почти по всей Украине температура воздуха составит +24...+29 °C, а на юге, востоке и местами в центре — столбики термометра покажут до +32 °C.

Напомним, синоптики прогнозируют аномальное лето в Украине в 2025 году с большим количеством торнадо, гроз и градов.

Между тем синоптики предупредили жителей нескольких областей о сегодняшней непогоде.