Погода сьогодні, 3 червня в Україні — Укргідрометцентр

Спека та град — яка погода буде в Україні сьогодні
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 3 червня, надали синоптики. На заході країни буде хмарно із проясненнями, на решті території — мінлива хмарність.
Про це в понеділок, 2 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 3 червня
Уночі на північному заході, а вдень у західних, північних і більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, подекуди град і шквали 15–20 м/с. На Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині значні дощі (I, жовтий, рівень небезпечності).
На решті території без опадів. Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі температура знизиться до +13...+18 °С, удень потеплішає до +24...+29 °С. На півдні та сході повітря вдень прогріється до +32 °С.
У Харківській і Сумській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпечності.
У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Уночі без опадів. Удень в області короткочасні дощі, грози, подекуди град і шквали 15–20 м/с. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура в Києві буде +15...+17 °С, а на Київщині — +13...+18 °С. Удень у столиці потеплішає до +26...+28 °С, а за межами Києва — до +24...+29 °С.
Нагадаємо, за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, упродовж тижня від 2 до 6 червня в Україні буде спекотна погода. Очікуються шквали, грози та град.
Також ми повідомляли, що літо цьогоріч буде спекотніше за норму. До того ж передбачається підвищена грозова активність.
Читайте Новини.LIVE!