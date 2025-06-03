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Спека та град — яка погода буде в Україні сьогодні

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Дата публікації: 3 червня 2025 06:25
Погода сьогодні, 3 червня в Україні — Укргідрометцентр
Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: zprz.city

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 3 червня, надали синоптики. На заході країни буде хмарно із проясненнями, на решті території — мінлива хмарність.

Про це в понеділок, 2 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 3 червня

Яка погода буде в Україні 3 червня 2025 року
Карта температур від Укргідрометцентру

Уночі на північному заході, а вдень у західних, північних і більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, подекуди град і шквали 15–20 м/с. На Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині значні дощі (I, жовтий, рівень небезпечності).

Небезпечні метеорологічні явища 3 червня 2025 року
Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

На решті території без опадів. Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі температура знизиться до +13...+18 °С, удень потеплішає до +24...+29 °С. На півдні та сході повітря вдень прогріється до +32 °С.

У Харківській і Сумській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпечності.

Пожежна небезпека в Україні 3 червня 2025 року
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Уночі без опадів. Удень в області короткочасні дощі, грози, подекуди град і шквали 15–20 м/с. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура в Києві буде +15...+17 °С, а на Київщині — +13...+18 °С. Удень у столиці потеплішає до +26...+28 °С, а за межами Києва — до +24...+29 °С.

Температури в Україні 3 червня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, упродовж тижня від 2 до 6 червня в Україні буде спекотна погода. Очікуються шквали, грози та град.

Також ми повідомляли, що літо цьогоріч буде спекотніше за норму. До того ж передбачається підвищена грозова активність.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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