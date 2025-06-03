Погода сегодня, 3 июня в Украине — Укргидрометцентр

Жара и град — какая погода будет в Украине сегодня
Прогноз погоды в Украине на вторник, 3 июня, дали синоптики. На западе страны будет облачно с прояснениями, на остальной территории — переменная облачность.
Об этом в понедельник, 2 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 3 июня
Ночью на северо-западе, а днем в западных, северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15–20 м/с. На Волыни, Ровенщине, Винницкой и Житомирской области значительные дожди (I, желтый, уровень опасности).
На остальной территории без осадков. Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура снизится до +13...+18 °С, днем потеплеет до +24...+29 °С. На юге и востоке воздух днем прогреется до +32 °С.
В Харьковской и Сумской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Ночью без осадков. Днем в области кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15–20 м/с. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночная температура в Киеве будет +15...+17 °С, а на Киевщине — +13...+18 °С. Днем в столице потеплеет до +26...+28 °С, а за пределами Киева — до +24...+29 °С.
Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в течение недели со 2 по 6 июня в Украине будет жаркая погода. Ожидаются шквалы, грозы и град.
Также мы сообщали, что лето в этом году будет жарче нормы. К тому же предполагается повышенная грозовая активность.
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