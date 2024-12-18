Прогноз погоды в Украине 19 декабря от Укргидрометцентра.

Синоптики рассказали, чем удивит погода украинцев завтра
Погода в Украине в четверг, 19 декабря, будет облачной с прояснениями. Осадков не предвидится, кроме северо-восточных регионов, где местами возможен небольшой мокрый снег или дождь. Температура воздуха снизится по сравнению с предыдущими днями.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в среду, 18 декабря.
Погода в Украине 18 декабря
В южных областях и в Карпатах в ночные и утренние часы местами будет туман. На северо-востоке страны на отдельных участках дорог возможна гололедица.
Ветер преимущественно юго-западный и южный, умеренный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3...-2 °С, днем будет +2...7 °С.
В западных, южных областях и в Крыму будет теплее: днем температура поднимется до +6…+11 °С. На востоке страны ночью ожидается -1...-6 °С, днем около 0 °С.
Напомним, синоптики спрогнозировали, что в течение недели 16-22 декабря сильных морозов не ожидается. Однако иногда возможны осадки.
А специалисты составили календарь магнитных бурь на декабрь и объяснили, какие дни будут наиболее опасны для метеозависимых.
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