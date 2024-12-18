Прогноз погоды в Украине 19 декабря от Укргидрометцентра.

Женщина уходит по улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в четверг, 19 декабря, будет облачной с прояснениями. Осадков не предвидится, кроме северо-восточных регионов, где местами возможен небольшой мокрый снег или дождь. Температура воздуха снизится по сравнению с предыдущими днями.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в среду, 18 декабря.

Читайте также:

Погода в Украине 18 декабря

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В южных областях и в Карпатах в ночные и утренние часы местами будет туман. На северо-востоке страны на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный и южный, умеренный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3...-2 °С, днем будет +2...7 °С.

В западных, южных областях и в Крыму будет теплее: днем температура поднимется до +6…+11 °С. На востоке страны ночью ожидается -1...-6 °С, днем около 0 °С.

Напомним, синоптики спрогнозировали, что в течение недели 16-22 декабря сильных морозов не ожидается. Однако иногда возможны осадки.

А специалисты составили календарь магнитных бурь на декабрь и объяснили, какие дни будут наиболее опасны для метеозависимых.