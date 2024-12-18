Прогноз погоди в Україні 19 грудня від Укргідрометцентру

Жінка іде вулицею взимку. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні, у четвер, 19 грудня, буде хмарною з проясненнями. Опадів не передбачається, за винятком північно-східних регіонів, де місцями можливий невеликий мокрий сніг або дощ. Температура повітря знизиться порівняно з попередніми днями.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у середу, 18 грудня.

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Погода в Україні 18 грудня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У південних областях та Карпатах у нічні та ранкові години місцями спостерігатиметься туман. На північному сході країни на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний та південний, помірний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3...-2 °С, удень буде +2... 7 °С.

У західних, південних областях та в Криму буде тепліше: вдень температура підніметься до +6…+11 °С. На сході країни вночі очікується -1... -6 °С, вдень — близько 0 °С.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, що протягом тижня 16-22 грудня сильних морозів не очікується. Проте подекуди можливі опади.

А фахівці склали календар магнітних бур на грудень і пояснили, які дні будуть найнебезпечнішими для метеозалежних.