Прогноз погоди в Україні 19 грудня від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, чим здивує погода українців завтра
Погода в Україні, у четвер, 19 грудня, буде хмарною з проясненнями. Опадів не передбачається, за винятком північно-східних регіонів, де місцями можливий невеликий мокрий сніг або дощ. Температура повітря знизиться порівняно з попередніми днями.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у середу, 18 грудня.
Погода в Україні 18 грудня
У південних областях та Карпатах у нічні та ранкові години місцями спостерігатиметься туман. На північному сході країни на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.
Вітер переважно південно-західний та південний, помірний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3...-2 °С, удень буде +2... 7 °С.
У західних, південних областях та в Криму буде тепліше: вдень температура підніметься до +6…+11 °С. На сході країни вночі очікується -1... -6 °С, вдень — близько 0 °С.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували, що протягом тижня 16-22 грудня сильних морозів не очікується. Проте подекуди можливі опади.
А фахівці склали календар магнітних бур на грудень і пояснили, які дні будуть найнебезпечнішими для метеозалежних.
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