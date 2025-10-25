Видео
Главная Метео Синоптики прогнозируют снег завтра — где ожидать зиму

Синоптики прогнозируют снег завтра — где ожидать зиму

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 19:07
обновлено: 19:41
Прогноз погоды в Украине на 26 октября — где ждать мокрый снег
Женщина идет по городу под мокрым снегом. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 26 октября, почти по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Однако в некоторых регионах ожидается мокрый снег.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Погода в Украине на 26 октября от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, в воскресенье ночью в западных, Черниговской, Сумской областях, днем в Украине, кроме востока, небольшие, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях умеренные, дожди.

Ветер будет преимущественно юго-западный, в пределах 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы до 15-20 м/с.

Погода в Україні
Прогноз погоды в Украине на 26 октября. Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью — +1...+6 °С. Днем будет несколько теплее — +8...+13 °С. На юге страны ночью — +3...8 °С, днем — +12...+17 °С.

В Карпатах в воскресенье ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью около 0 °С, днем — +1...+6 °С.

Погода на 26 октября от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 26 октября — без существенных осадков, в целом в Украине потеплеет, везде +12...+17 °С.

На юге до +19 °С, но на западе пройдут дожди и только +9...+12 °С. Ветер на выходных повсеместно западный, сильный.

В Киеве в воскресенье ожидается прекращение осадков вплоть до вечера. Ветер западный, с сильными порывами. Температура воздуха днем в воскресенье — +12...+13 °С.

Ранее синоптики спрогнозировали погоду на ноябрь и ответили, когда ожидать снег и морозы.

Также мы информировали, порадует ли украинцев погодой конец октября.

