Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня — де чекати мокрий сніг

У неділю, 26 жовтня, майже по всій території України буде хмарно з проясненнями. Однак у деяких регіонах очікується мокрий сніг.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Погода в Україні на 26 жовтня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, у неділю вночі у західних, Чернігівській, Сумській областях, вдень в Україні, крім сходу, невеликі, в південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях помірні дощі.

Вітер буде переважно південно-західний, у межах 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви до 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі — +1...+6 °С. Вдень буде дещо тепліше — +8...+13 °С. На півдні країни вночі — +3...8 °С, вдень — +12...+17 °С.

В Карпатах у неділю очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі близько 0 °С, вдень — +1...+6 °С.

Погода на 26 жовтня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 26 жовтня — без істотних опадів, загалом в Україні потеплішає, скрізь +12...+17 °С.

На півдні до +19 °С, але на заході пройдуть дощі та лише +9...+12 °С. Вітер вихідними повсюди західний, сильний.

У Києві у неділю очікується припинення опадів аж до вечора. Вітер західний, із сильними поривами. Температура повітря вдень у неділю — +12...+13 °С.

