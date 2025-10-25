Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Синоптики прогнозують сніг завтра — де очікувати зиму

Синоптики прогнозують сніг завтра — де очікувати зиму

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 19:07
Оновлено: 19:39
Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня — де чекати мокрий сніг
Жінка йде містом під мокрим снігом. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 26 жовтня, майже по всій території України буде хмарно з проясненнями. Однак у деяких регіонах очікується мокрий сніг.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні на 26 жовтня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, у неділю вночі у західних, Чернігівській, Сумській областях, вдень в Україні, крім сходу, невеликі, в південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях помірні дощі.

Вітер буде переважно південно-західний, у межах 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви до 15-20 м/с.

Погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі — +1...+6 °С. Вдень буде дещо тепліше — +8...+13 °С. На півдні країни вночі — +3...8 °С, вдень — +12...+17 °С.

В Карпатах у неділю очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі близько 0 °С, вдень — +1...+6 °С.

Погода на 26 жовтня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 26 жовтня — без істотних опадів, загалом в Україні потеплішає, скрізь +12...+17 °С.

На півдні до +19 °С, але на заході пройдуть дощі та лише +9...+12 °С.  Вітер вихідними повсюди західний, сильний.

У Києві у неділю очікується припинення опадів аж до вечора. Вітер західний, із сильними поривами. Температура повітря вдень у неділю — +12...+13 °С.

Раніше синоптики спрогнозували погоду на листопад та відповіли, коли очікувати сніг і морози.

Також ми інформували, чи потішить українців погодою кінець жовтня.

Укргідрометцентр сніг Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації