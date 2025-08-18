Прогноз погоды в Украине на 19 августа от Укргидрометцентра

Люди гуляют по городу летом. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 19 августа, в Украине ожидается довольно теплая и сухая погода. Однако жары на завтра не прогнозируют — кое-где уже будет ощущаться осенний воздух.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Украине 19 августа. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине 19 августа

По прогнозам Укргидрометцентра, во вторник, 19 августа, в Украине ожидается небольшая облачность, однако без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-западный, в пределах 5-10 м/с.

Во вторник температура ночью +8...+13 °С. Днем 19 августа ожидается +20...+25 °С. В южной части ночью +14...+19 °С, днем — +24...+29 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

