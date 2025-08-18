Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Синоптики ошеломили — прогноз погоды на завтра

Синоптики ошеломили — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 18:38
Прогноз погоды в Украине на 19 августа от Укргидрометцентра
Люди гуляют по городу летом. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 19 августа, в Украине ожидается довольно теплая и сухая погода. Однако жары на завтра не прогнозируют — кое-где уже будет ощущаться осенний воздух.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама
Читайте также:
Погода в Україні 19 серпня
Погода в Украине 19 августа. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине 19 августа

По прогнозам Укргидрометцентра, во вторник, 19 августа, в Украине ожидается небольшая облачность, однако без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-западный, в пределах 5-10 м/с.

Во вторник температура ночью +8...+13 °С. Днем 19 августа ожидается +20...+25 °С. В южной части ночью +14...+19 °С, днем — +24...+29 °С.

Погода в Україні
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели 18-24 августа.

В частности, мы информировали, какие растения могут предвидеть дожди.

Укргидрометцентр лето синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации