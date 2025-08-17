Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Яким буде передостанній тиждень літа — прогноз погоди в Україні

Яким буде передостанній тиждень літа — прогноз погоди в Україні

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 23:59
Прогноз погоди на тиждень в Україні
Люди йдуть містом влітку. Фото: Новини.LIVE

У деяких регіонах України тиждень розпочнеться з дощів. Протягом тижня через територію країни час від часу переміщуватимуться атмосферні фронти та гребені високого тиску, тому прогнозуються погодні контрасти.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні на тиждень 18-24 серпня

За прогнозами синоптиків, наступного тижня через територію України час від часу переміщуватимуться атмосферні фронти та гребені високого тиску, тому прогнозуються погодні контрасти, а також коливання атмосферного тиску, часом дошкулятиме поривчастий вітер.

Найбільш спекотна погода передбачається у південно-східній частині України, у той час, як на західні та північні області у другій половині тижня почне поширюватися більш прохолодна та свіжа повітряна маса із північної частини Європи.

Погода на тиждень
Погода в Україні 18 серпня. Скриншот: Укргідрометцентр

У понеділок, 18 серпня, на Прикарпатті, Буковині, на Вінниччині, а також у північно-східній частині України очікуються дощі, місцями у супроводі грози. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, 5-10 м/с, вдень на Одещині та місцями на сході України може посилюватися до 15-17 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13…+18 °С, у північно-західних областях +8…+13 °С; вдень повітря прогріється до +21…+27 °С, у Криму, Приазов'ї та на Донбасі +30…+35 °С.

Погода на тиждень
Погода в Україні 19 серпня. Скриншот: Укргідрометцентр

У вівторок, 19 серпня, під впливом області підвищеного атмосферного тиску по всій Україні очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +8…+14 °С, в денний +22…+27 °С; у південній частині вночі +13…+18 °С, у денні години +26…+31 °С.

Погода на тиждень
Погода в Україні 20 серпня. Скриншот: Укргідрометцентр

У середу, 20 серпня, продовжиться період стійкої погоди без опадів по всій Україні. Вітер очікується переважно південно-західного напрямку, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час +12…+18 °С, вдень +26…+31 °С, на крайньому півдні місцями до +33 °С.

Погода на тиждень
Погода в Україні 21 серпня. Скриншот: Укргідрометцентр

У четвер, 21 серпня, переважатиме спокійна та суха погода у більшості областей України, лише у західній частині вдень розпочнеться дощ у супроводі грози, місцями можливі сильні зливи, а також шквали, 15-20 м/с. Вітер очікується південно-західного напрямку, 5-10 м/с, на Одещині вдень можливі окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13…+19 °С, вдень +28…+33 °С, у центральних та південних регіонах місцями до +34…+36 °С; у західній частині +23…+28 °С.

Погода на тиждень
Погода в Україні 22 серпня. Скриншот: Укргідрометцентр

У п'ятницю, 22 серпня, під впливом фронтального розділу прогнозуються контрастні умови погоди. У західних та північних областях протягом доби переважатиме хмарна, дощова та прохолодна погода. На решті території утримається спекотна та суха погода. Вітер на Лівобережжі та у південних регіонах південно-західний, 7-12 м/с, у північних та західних областях північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі становитиме +13…+18 °С, вдень +18…+23 °С. У центральних, південних та східних регіонах нічна температура коливатиметься в межах +16…+21 °С, денна сягатиме +33…+38 °С.

У суботу, 23 серпня, дощі з грозами спостерігатимуться у північних, центральних областях, вдень також місцями на сході та півдні України. У західній частині без опадів. Вітер північний / північно-західний, 7-12 м/с, на півдні можливі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі у західних та північних областях знизиться до +7…+12 °С, на решті території країни +13…+19 °С; вдень температура коливатиметься в межах +19…+24 °С, на крайньому сході та у Приазов'ї +30…+36 °С.

У неділю, 24 серпня, по всій території України спостерігатиметься стійка та прохолодна погода, без опадів під впливом антициклону. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °С, вдень +21…+26 °С.

Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні у понеділок, 18 серпня.

Зокрема, ми інформували, які рослини можуть передбачати дощі.

літо Україна синоптик дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації