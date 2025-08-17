Прогноз погоди на тиждень в Україні

Люди йдуть містом влітку. Фото: Новини.LIVE

У деяких регіонах України тиждень розпочнеться з дощів. Протягом тижня через територію країни час від часу переміщуватимуться атмосферні фронти та гребені високого тиску, тому прогнозуються погодні контрасти.

Погода в Україні на тиждень 18-24 серпня

За прогнозами синоптиків, наступного тижня через територію України час від часу переміщуватимуться атмосферні фронти та гребені високого тиску, тому прогнозуються погодні контрасти, а також коливання атмосферного тиску, часом дошкулятиме поривчастий вітер.

Найбільш спекотна погода передбачається у південно-східній частині України, у той час, як на західні та північні області у другій половині тижня почне поширюватися більш прохолодна та свіжа повітряна маса із північної частини Європи.

Погода в Україні 18 серпня. Скриншот: Укргідрометцентр

У понеділок, 18 серпня, на Прикарпатті, Буковині, на Вінниччині, а також у північно-східній частині України очікуються дощі, місцями у супроводі грози. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, 5-10 м/с, вдень на Одещині та місцями на сході України може посилюватися до 15-17 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13…+18 °С, у північно-західних областях +8…+13 °С; вдень повітря прогріється до +21…+27 °С, у Криму, Приазов'ї та на Донбасі +30…+35 °С.

Погода в Україні 19 серпня. Скриншот: Укргідрометцентр

У вівторок, 19 серпня, під впливом області підвищеного атмосферного тиску по всій Україні очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +8…+14 °С, в денний +22…+27 °С; у південній частині вночі +13…+18 °С, у денні години +26…+31 °С.

Погода в Україні 20 серпня. Скриншот: Укргідрометцентр

У середу, 20 серпня, продовжиться період стійкої погоди без опадів по всій Україні. Вітер очікується переважно південно-західного напрямку, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час +12…+18 °С, вдень +26…+31 °С, на крайньому півдні місцями до +33 °С.

Погода в Україні 21 серпня. Скриншот: Укргідрометцентр

У четвер, 21 серпня, переважатиме спокійна та суха погода у більшості областей України, лише у західній частині вдень розпочнеться дощ у супроводі грози, місцями можливі сильні зливи, а також шквали, 15-20 м/с. Вітер очікується південно-західного напрямку, 5-10 м/с, на Одещині вдень можливі окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13…+19 °С, вдень +28…+33 °С, у центральних та південних регіонах місцями до +34…+36 °С; у західній частині +23…+28 °С.

Погода в Україні 22 серпня. Скриншот: Укргідрометцентр

У п'ятницю, 22 серпня, під впливом фронтального розділу прогнозуються контрастні умови погоди. У західних та північних областях протягом доби переважатиме хмарна, дощова та прохолодна погода. На решті території утримається спекотна та суха погода. Вітер на Лівобережжі та у південних регіонах південно-західний, 7-12 м/с, у північних та західних областях північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі становитиме +13…+18 °С, вдень +18…+23 °С. У центральних, південних та східних регіонах нічна температура коливатиметься в межах +16…+21 °С, денна сягатиме +33…+38 °С.

У суботу, 23 серпня, дощі з грозами спостерігатимуться у північних, центральних областях, вдень також місцями на сході та півдні України. У західній частині без опадів. Вітер північний / північно-західний, 7-12 м/с, на півдні можливі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі у західних та північних областях знизиться до +7…+12 °С, на решті території країни +13…+19 °С; вдень температура коливатиметься в межах +19…+24 °С, на крайньому сході та у Приазов'ї +30…+36 °С.

У неділю, 24 серпня, по всій території України спостерігатиметься стійка та прохолодна погода, без опадів під впливом антициклону. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °С, вдень +21…+26 °С.

