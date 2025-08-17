Погода в Україні 18 серпня — що прогнозують

В які регіони прийде осіння погода — прогноз на завтра
У понеділок, 18 серпня, в деяких регіонах України очікуються дощі та навіть грози. Однак у низці областей тиждень розпочнеться із сухої та теплої погоди.
Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні 18 серпня
У понеділок, 18 серпня, в Україні буде хмарно, однак з проясненнями.
У більшості центральних, вночі й Закарпатській, Київській, Сумській, вдень в Харківській, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасний дощ, гроза.
На решті території понеділок мине без опадів. Вітер буде переважно північно-західний, у межах 7-12 м/с.
Температура вночі — +11...+16 °С. Натомість вдень буде дещо тепліше — +19...+24 °С. На півдні та південному сході країни вночі +14...+19 °С , вдень — +27...+32 °С.
