Прогноз погоди в Україні на завтра, 18 серпня

Погода в Україні завтра, 18 серпня, очікується з дощами у декількох регіонах. Крім того, синоптики попереджають про можливі грози та пориви вітру до 17 метрів на секунду.

Погода в Україні 18 серпня

Дощі, а місцями з грозами, очікуються на Прикарпатті, Буковині, у Вінницькій області та у північно-східній частині України.

Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Вдень в Одеській області та місцями на сході можливі пориви до 15-17 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +13...+18 °С, у північно-західних областях — +8...+13 °С. Вдень потеплішає до +21...+27 °С. У Криму, Приазовʼї та на Донбасі буде найспекотніше — +30...+35 °С.

