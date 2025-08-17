Відео
Грозові дощі повертаються — де завтра значно зіпсується погода

Грозові дощі повертаються — де завтра значно зіпсується погода

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 14:00
Прогноз погоди в Україні на завтра, 18 серпня
Наслідки потужної зливи. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 18 серпня, очікується з дощами у декількох регіонах. Крім того, синоптики попереджають про можливі грози та пориви вітру до 17 метрів на секунду.

Про це повідомляє Meteoprog.

Погода в Україні 18 серпня

Дощі, а місцями з грозами, очікуються на Прикарпатті, Буковині, у Вінницькій області та у північно-східній частині України. 

Прогноз погоди в Україні на 18 серпня
Погода в Україні 18 серпня. Фото: Meteopost

Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Вдень в Одеській області та місцями на сході можливі пориви до 15-17 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +13...+18 °С, у північно-західних областях — +8...+13 °С. Вдень потеплішає до +21...+27 °С. У Криму, Приазовʼї та на Донбасі буде найспекотніше — +30...+35 °С.

Нагадаємо, дачники розповіли, які рослини здатні передбачати наближення опадів. Є декілька помітних ознак.

А магнітних бур сьогодні не очікується на Землі. Геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
