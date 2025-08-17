Магнітні бурі сьогодні, 17 серпня — чи очікувати метеозалежним небезпеку

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у неділю, 17 серпня, не очікується на Землі. Однак зафіксовано 35 сонячних плям. Також за добу сталися чотири спалахи класу С та чотири B, але вони не мають сильного впливу.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 17 серпня

Геомагнітне поле сьогодні буде від тихого до активного рівня, а сонячна активність — низькою.

Сонячна активність на 17 серпня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 35

Головний біль у чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels

Як підготувати організм до магнітних бур

Щоб підготувати організм до магнітних бур, необхідно заздалегідь подбати про режим і спосіб життя, аби коливання не "били" так сильно по самопочуттю. Для підготовки варто:

налагодити сон — лягати й вставати в один і той самий час, спати не менше 7–8 годин;

пити достатньо води, відмовитися від зайвої кави, алкоголю й енергетиків;

харчуватися легкими стравами, уникати переїдання та важкої жирної їжі;

зменшити фізичні та емоційні навантаження, уникати стресу;

більше гуляти на свіжому повітрі, але без різкого перевантаження;

людям із серцево-судинними захворюваннями мати під рукою призначені лікарем ліки та вимірювати тиск;

робити дихальні вправи або медитацію для зниження тривожності.

Нагадаємо, 14 серпня в Україні помітили падіння загадкового небесного тіла. Момент вдалося зняти на відео.

А нещодавно науковці знайшли планету Kepler-725c, здатну підтримувати життя. Вона має масу приблизно в десять разів більшу за земну.