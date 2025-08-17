Магнітні бурі сьогодні, 17 серпня — чи очікувати метеозалежним небезпеку

Потужний сплеск сонячної активності — прогноз магнітних бур
Магнітних бур у неділю, 17 серпня, не очікується на Землі. Однак зафіксовано 35 сонячних плям. Також за добу сталися чотири спалахи класу С та чотири B, але вони не мають сильного впливу.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 17 серпня
Геомагнітне поле сьогодні буде від тихого до активного рівня, а сонячна активність — низькою.
Сонячна активність на 17 серпня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 35
Як підготувати організм до магнітних бур
Щоб підготувати організм до магнітних бур, необхідно заздалегідь подбати про режим і спосіб життя, аби коливання не "били" так сильно по самопочуттю. Для підготовки варто:
- налагодити сон — лягати й вставати в один і той самий час, спати не менше 7–8 годин;
- пити достатньо води, відмовитися від зайвої кави, алкоголю й енергетиків;
- харчуватися легкими стравами, уникати переїдання та важкої жирної їжі;
- зменшити фізичні та емоційні навантаження, уникати стресу;
- більше гуляти на свіжому повітрі, але без різкого перевантаження;
- людям із серцево-судинними захворюваннями мати під рукою призначені лікарем ліки та вимірювати тиск;
- робити дихальні вправи або медитацію для зниження тривожності.
