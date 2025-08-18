Відео
Синоптики приголомшили — прогноз погоди на завтра

Синоптики приголомшили — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 18:38
Прогноз погоди в Україні на 19 серпня від Укргідрометцентру
Люди гуляють містом влітку. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 19 серпня, в Україні очікується доволі тепла та суха погода. Однак спеки на завтра не прогнозують — подекуди вже відчуватиметься осіннє повітря.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні 19 серпня
Погода в Україні 19 серпня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні 19 серпня

За прогнозами Укргідрометцентру, у вівторок, 19 серпня, в Україні очікується невелика хмарність, однак без опадів.

Вітер буде переважно північно-західний, у межах 5-10 м/с.

У вівторок температура вночі +8...+13 °С. Вдень 19 серпня очікується +20...+25 °С. У південній частині вночі +14...+19 °С, вдень — +24...+29 °С.

Погода в Україні
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня 18-24 серпня.

Зокрема, ми інформували, які рослини можуть передбачати дощі.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
