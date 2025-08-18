Прогноз погоди в Україні на 19 серпня від Укргідрометцентру

Синоптики приголомшили — прогноз погоди на завтра
У вівторок, 19 серпня, в Україні очікується доволі тепла та суха погода. Однак спеки на завтра не прогнозують — подекуди вже відчуватиметься осіннє повітря.
Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні 19 серпня
За прогнозами Укргідрометцентру, у вівторок, 19 серпня, в Україні очікується невелика хмарність, однак без опадів.
Вітер буде переважно північно-західний, у межах 5-10 м/с.
У вівторок температура вночі +8...+13 °С. Вдень 19 серпня очікується +20...+25 °С. У південній частині вночі +14...+19 °С, вдень — +24...+29 °С.
