Прогноз погоди в Україні на 19 серпня від Укргідрометцентру

У вівторок, 19 серпня, в Україні очікується доволі тепла та суха погода. Однак спеки на завтра не прогнозують — подекуди вже відчуватиметься осіннє повітря.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні 19 серпня

За прогнозами Укргідрометцентру, у вівторок, 19 серпня, в Україні очікується невелика хмарність, однак без опадів.

Вітер буде переважно північно-західний, у межах 5-10 м/с.

У вівторок температура вночі +8...+13 °С. Вдень 19 серпня очікується +20...+25 °С. У південній частині вночі +14...+19 °С, вдень — +24...+29 °С.

