Прогноз погоды в Украине на 2 декабря — где будут дожди

В Украине 2 декабря будет царить влажная и облачная погода, которую местами осложнят туманы и мелкие осадки. В большинстве областей температура будет колебаться, а в Карпатах синоптики прогнозируют мокрый снег.

Об этом сообщили Укргидрометцентр и Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 2 декабря от Укргидрометцентра

Ночью и в первой половине дня по Украине, за исключением восточных областей, ожидается туман. По прогнозам синоптиков, ветер будет слабым, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 °С, в Карпатах местами возможны легкие заморозки до -1...-3 °С. В дневное время воздух прогреется до +3-8 °С. На юге страны остается теплее всего — ночью +4...9 °С, а днем +7...12 °С.

В основном по всей Украине прогнозируются небольшие осадки - временами слабый дождь, а в Карпатах синоптики предупреждают о мокром снеге.

Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 2 декабря от Наталки Диденко

2 декабря в Украине будет царить облачная и влажная погода. В разных регионах ожидаются небольшие дожди, местами морось или затяжной туман с мелкими капельками влаги в воздухе.

Температура в течение дня будет колебаться в пределах +3...+7 °С, а на юге страны будет теплее — от +7 до +12 °С.

В Киеве вторник пройдет под знаком сплошной облачности, влажности и примерно +6 °С. В конце недели синоптик прогнозирует небольшое похолодание — на 2-4 °С.

