Прогноз погоди в Україні на 2 грудня — де будуть дощі

Холодна погода. Фото: Вечірній Київ

В Україні 2 грудня пануватиме волога та хмарна погода, яку місцями ускладнять тумани та дрібні опади. У більшості областей температура коливатиметься, а у Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг.

Про це повідомили Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на 2 грудня від Укргідрометцентру

Вночі та в першій половині дня по Україні, за винятком східних областей, очікується туман. За прогнозами синоптиків, вітер буде слабким, змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 0 до +5 °С, у Карпатах подекуди можливі легкі заморозки до -1…-3 °С. У денний час повітря прогріється до +3-8 °С. На півдні країни залишається найтепліше — вночі +4…9 °С, а вдень +7…12 °С.

Переважно по всій Україні прогнозуються невеликі опади — часом слабкий дощ, а в Карпатах синоптики попереджають про мокрий сніг.

Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 2 грудня від Наталки Діденко

2 грудня в Україні пануватиме хмарна та волога погода. У різних регіонах очікуються невеликі дощі, місцями мряка або затяжний туман із дрібними крапельками вологи у повітрі.

Температура протягом дня коливатиметься в межах +3…+7 °С, а на півдні країни буде тепліше — від +7 до +12 °С.

У Києві вівторок мине під знаком суцільної хмарності, вологості та приблизно +6 °С. Наприкінці тижня синоптик прогнозує невелике похолодання — на 2-4 °С.

Нагадаємо, синоптики розповіли, яка буде яку погоду варто чекати протягом тижня 1-7 грудня..

А також стало відомо, якою буде зима в Україні цього року.