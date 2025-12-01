Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Синоптики попереджають про негоду — прогноз на завтра

Синоптики попереджають про негоду — прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 23:58
Прогноз погоди в Україні на 2 грудня — де будуть дощі
Холодна погода. Фото: Вечірній Київ

В Україні 2 грудня пануватиме волога та хмарна погода, яку місцями ускладнять тумани та дрібні опади. У більшості областей температура коливатиметься, а у Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг.

Про це повідомили Укргідрометцентр  та Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 2 грудня від Укргідрометцентру

Вночі та в першій половині дня по Україні, за винятком східних областей, очікується туман. За прогнозами синоптиків, вітер буде слабким, змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 0 до +5 °С, у Карпатах подекуди можливі легкі заморозки до -1…-3 °С. У денний час повітря прогріється до +3-8 °С. На півдні країни залишається найтепліше — вночі +4…9 °С, а вдень +7…12 °С.

Переважно по всій Україні прогнозуються невеликі опади — часом слабкий дощ, а в Карпатах синоптики попереджають про мокрий сніг.

Погода в Україні 2 грудня
Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 2 грудня від Наталки Діденко

2 грудня в Україні пануватиме хмарна та волога погода. У різних регіонах очікуються невеликі дощі, місцями мряка або затяжний туман із дрібними крапельками вологи у повітрі.

Температура протягом дня коливатиметься в межах +3…+7 °С, а на півдні країни буде тепліше — від +7 до +12 °С.

У Києві вівторок мине під знаком суцільної хмарності, вологості та приблизно +6 °С. Наприкінці тижня синоптик прогнозує невелике похолодання — на 2-4 °С.

Нагадаємо, синоптики розповіли, яка буде яку погоду варто чекати протягом тижня 1-7 грудня..

А також стало відомо, якою буде зима в Україні цього року.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації