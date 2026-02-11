Прогноз погоды в Украине на сегодня 11 февраля от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Женщина на улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине сегодня, 11 февраля, начнет меняться. Синоптики предупреждают о потеплении, сильных порывах ветра, осадках и тумане. Кроме того, возможно образование гололеда.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко.

Прогноз погоды на сегодня от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что на высотах в Украину будет распространяться теплая воздушная масса с южных направлений, что обусловит падение давления и увеличение облачности. Мороз будет ослабевать, но на востоке и северо-востоке ночью еще будет холодно.

Погода в Украине 11 февраля. Фото: Укргидрометцентр

В течение суток сегодня будет облачно с прояснениями. В Карпатах и на Закарпатье ожидаются мокрый снег и дождь, местами гололед.

Кроме того, на дорогах, кроме юга, местами гололедица. На Прикарпатье местами возможно образование тумана.

Ветер будет южного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, в Карпатах местами порывы 20 метров в секунду.

Температура воздуха на востоке и северо-востоке ночью -15...-20 °C, днем -2...-7 °C. На западе и юге ночью -4...-9 °C, днем -2...+3 °C. На Закарпатье ожидается +1...+6 °C. На остальной территории ночью -9...-14 °C, днем 0...-5 °C.

Прогноз погоды в Украине на 11 февраля от Наталки Диденко

Синоптик отметила, что ночью -9...-13 °C, на западе и юге -1...-5 °C, на северо-востоке -12...-18 °C. Днем ожидается 0...-5 °C, на западе и юге +1...+5 °C.

Прогноз погоды на сегодня. Фото: Meteopost

По словам Диденко, из-за перемещения воздушных масс усилится южный ветер до порывистого.

Мокрый снег будет в западных областях, есть вероятность также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

Пост Диденко. Фото: скриншот

