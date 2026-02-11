Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды

Синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 08:39
Прогноз погоды в Украине на сегодня 11 февраля от Укргидрометцентра и Натальи Диденко
Женщина на улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине сегодня, 11 февраля, начнет меняться. Синоптики предупреждают о потеплении, сильных порывах ветра, осадках и тумане. Кроме того, возможно образование гололеда.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на сегодня от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что на высотах в Украину будет распространяться теплая воздушная масса с южных направлений, что обусловит падение давления и увеличение облачности. Мороз будет ослабевать, но на востоке и северо-востоке ночью еще будет холодно.

Прогноз погоди на сьогодні 11 лютого
Погода в Украине 11 февраля. Фото: Укргидрометцентр

В течение суток сегодня будет облачно с прояснениями. В Карпатах и на Закарпатье ожидаются мокрый снег и дождь, местами гололед.

Кроме того, на дорогах, кроме юга, местами гололедица. На Прикарпатье местами возможно образование тумана.

Ветер будет южного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, в Карпатах местами порывы 20 метров в секунду.

Температура воздуха на востоке и северо-востоке ночью -15...-20 °C, днем -2...-7 °C. На западе и юге ночью -4...-9 °C, днем -2...+3 °C. На Закарпатье ожидается +1...+6 °C. На остальной территории ночью -9...-14 °C, днем 0...-5 °C.

Прогноз погоды в Украине на 11 февраля от Наталки Диденко

Синоптик отметила, что ночью -9...-13 °C, на западе и юге -1...-5 °C, на северо-востоке -12...-18 °C. Днем ожидается 0...-5 °C, на западе и юге +1...+5 °C.

Погода в Україні 11 лютого
Прогноз погоды на сегодня. Фото: Meteopost

По словам Диденко, из-за перемещения воздушных масс усилится южный ветер до порывистого.

Мокрый снег будет в западных областях, есть вероятность также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, синоптики рассказали, чего ожидать от погоды на День святого Валентина.

Также мы писали подробный прогноз погоды в Украине на неделю. Совсем скоро температура воздуха местами вырастет до +11 °С.

погода Укргидрометцентр Украина Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации