Прогноз погоди в Україні на сьогодні 11 лютого від Укргідрометцентра та Наталки Діденко

Жінка на вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні сьогодні, 11 лютого, почне змінюватися. Синоптики попереджають про потепління, сильні пориви вітру, опади та туман. Крім того, можливе утворення ожеледиці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогнози Укргідрометцентра та синоптика Наталки Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на сьогодні від Укргідрометцентра

Синоптики розповіли, що на висотах до України буде поширюватися тепла повітряна маса з південних напрямків, що зумовить падіння тиску та збільшення хмарності. Мороз слабшатиме, але на сході та північному сході вночі ще буде холодно.

Погода в Україні 11 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Упродовж доби сьогодні буде хмарно з проясненнями. У Карпатах та на Закарпатті очікуються мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь.

Крім того, на дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. На Прикарпатті місцями можливе утворення туману.

Вітер буде південного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, у Карпатах подекуди пориви 20 метрів на секунду.

Температура повітря на сході та північному сході вночі -15...-20 °C, вдень -2...-7 °C. На заході та півдні вночі -4...-9 °C, вдень -2...+3 °C. На Закарпатті очікується +1...+6 °C. На решті території вночі -9...-14 °C, вдень 0...-5 °C.

Прогноз погоди в Україні на 11 лютого від Наталки Діденко

Синоптик зазначила, що вночі -9...-13 °C, на заході та півдні -1...-5 °C, на північному сході -12...-18 °C. Вдень очікується 0...-5 °C, на заході та півдні +1...+5 °C.

Прогноз погоди на сьогодні. Фото: Meteopost

За словами Діденко, через переміщення повітряних мас посилиться південний вітер до рвучкого.

Мокрий сніг буде у західних областях, є ймовірність також на Вінниччині, Житомирщині та Київщині.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики розповіли, чого очікувати від погоди на День святого Валентина.

Також ми писали детальний прогноз погоди в Україні на тиждень. Зовсім скоро температура повітря місцями зросте до +11 °С.