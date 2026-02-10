Відео
Головна Метео Погода підготувала романтичні сюрпризи на День закоханих

Погода підготувала романтичні сюрпризи на День закоханих

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 12:11
Прогноз погоди в Україні на 14 лютого від синоптиків
Зима в Києві. Фото: Новини.LIVE

Святкування Дня святого Валентина в Україні цього року пройде без весняного потепління, тож погода буде все ще зимовою. 14 лютого 2026 року Україна все ще залишатиметься в зоні холодних повітряних мас, які принесуть помірні морози, суцільну хмарність і подекуди сніг. 

Про це пише Новини.LIVE за прогнозом AccuWeather.

Якою буде погода 14 лютого на День святого Валентина

На півночі країни, зокрема в Києві, погодні умови будуть стримано холодними протягом усієї доби. У денні години температура повітря коливатиметься в межах від -6 °C до -2 °C, уночі можливе зниження до -8 °C. Через високу вологість і вітер холод відчуватиметься сильніше, ніж показують термометри.

Центральні області теж матимуть холодну сиру погоду. У Дніпрі та навколишніх регіонах удень прогнозують близько -1 °C, уночі температура знижуватиметься до -5 °C. Протягом дня небо залишатиметься хмарним.

null
Температурна карта України 14 лютого. Фото: Метеопост

Для західних областей 14 лютого також мине без весняних контрастів. У Львові та регіоні денна температура утримуватиметься на рівні близько -2 °C, у нічний час можливе похолодання до -7 °C.

Південь України вирізнятиметься більш різноманітною картиною. В Одесі на День закоханих можливі періодичні снігопади. Вдень температура повітря підніматиметься до +1 °C, уночі знижуватиметься до -4 °C. 

Найхолоднішу погоду прогнозують для східних областей. У Харкові та на сході країни вдень очікується від -5 °C до -3 °C, уночі температура може опускатися до -11 °C. Опади малоймовірні, проте небо буде хмарним з проясненнями.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, чи відступлять морози від Києва та коли буде потепління.

Також читайте, чому снігурі зникли з вулиць міст та що впливає на їх вибір місцини для проживання.

погода прогнози прогноз погоди День закоханих погода в Україні 14 лютого
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
