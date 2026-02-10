Видео
Главная Метео Погода подготовила романтические сюрпризы на День влюбленных

Погода подготовила романтические сюрпризы на День влюбленных

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 12:11
Прогноз погоды в Украине на 14 февраля от синоптиков
Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Празднование Дня святого Валентина в Украине в этом году пройдет без весеннего потепления, поэтому погода будет все еще зимней. 14 февраля 2026 года Украина все еще будет оставаться в зоне холодных воздушных масс, которые принесут умеренные морозы, сплошную облачность и местами снег.

Об этом пишет Новини.LIVE по прогнозу AccuWeather.

Читайте также:

Какой будет погода 14 февраля на День святого Валентина

На севере страны, в частности в Киеве, погодные условия будут сдержанно холодными в течение всех суток. В дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах от -6 °C до -2 °C, ночью возможно снижение до -8 °C. Из-за высокой влажности и ветра холод будет ощущаться сильнее, чем показывают термометры.

Центральные области тоже будут иметь холодную сырую погоду. В Днепре и окружающих регионах днем прогнозируют около -1 °C, ночью температура будет снижаться до -5 °C. В течение дня небо будет оставаться облачным.

null
Температурная карта Украины 14 февраля. Фото: Метеопост

Для западных областей 14 февраля также пройдет без весенних контрастов. Во Львове и регионе дневная температура будет удерживаться на уровне около -2 °C, в ночное время возможно похолодание до -7 °C.

Юг Украины будет отличаться более разнообразной картиной. В Одессе на День влюбленных возможны периодические снегопады. Днем температура воздуха будет подниматься до +1 °C, ночью будет снижаться до -4 °C.

Самая холодная погода прогнозируется для восточных областей. В Харькове и на востоке страны днем ожидается от -5 °C до -3 °C, ночью температура может опускаться до -11 °C. Осадки маловероятны, однако небо будет облачным с прояснениями.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, отступят ли морозы от Киева и когда будет потепление.

Также читайте, почему снегири исчезли с улиц городов и что влияет на их выбор места для проживания.


Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
