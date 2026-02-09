Чому в Україні зникли снігурі — пояснення науковців

Снігур. Фото: Pexels

Снігурі, яких десятиліттями сприймали як невід’ємну частину української зими, майже зникли з міських пейзажів. Фахівці пояснюють: головну роль у цьому відіграє погода, а також зміни, які людина внесла у міський і природний простір.

Куди поділися снігурі і що з ними

За спостереженнями орнітологів, сучасні зими стали значно м'якшими. Якщо раніше тривалі морози й глибокий сніг змушували снігурів залишати ліси й шукати корм поблизу людських осель, то нині потреби в цьому майже немає. Тепліша погода дозволяє птахам зимувати у природному середовищі, де їжі вистачає навіть у холодний сезон. У результаті червоногруді птахи просто не долітають до міст.

Додатково ситуацію ускладнює міське середовище. У містах стає дедалі менше дерев і кущів, які дають снігурам корм узимку. Калину, горобину, ясен і клен активно замінюють декоративні насадження, що не мають поживної цінності для птахів. А ще впливає шум транспорту, велике скупчення людей та відсутність затишних місць для сховку. Це також відлякують цих лісових мешканців.

На чисельність снігурів впливає і конкуренція з іншими видами. Синиці та горобці значно краще пристосувалися до життя поряд із людиною, тоді як снігур залишається "диким" птахом, якому комфортніше жити в лісі.

Де в Україні є багато снігурів

Науковці фіксують, що у центральних і південних регіонах України снігурів стає менше, тоді як на Півночі їхні популяції поки залишаються стабільними. Однією з причин називають вирубку лісів і "очищення" підліску, де птахи знаходять їжу та прихисток.

Екологи наголошують, що повернути снігурів у міста можливо лише за умови зміни підходу до озеленення. Чим менше буде "стерильних" парків та більше ягідних дерев, тим кращими для цих птахів будуть умови життя в місті. Також важливою є відмова від хімікатів і збереження природних чагарників.

