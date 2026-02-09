Прогноз погоди в Україні на 10 лютого — можна нарешті забути про морози

Дівчина взимку йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 10 лютого нарешті почне покращуватися погода. Сильні морози відступлять, а на заміну їм прийде значно приємніша температура.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у понеділок, 9 лютого, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 10 лютого

Як зазначала синоптик Діденко, найближча ніч в Україні стане довгоочікуваним завершенням періоду лютої холоднечі. Сильні морози відступлять під тиском атмосферного прогресу.

Прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

10 лютого вночі синоптик прогнозує по Україні -12...-20 °С, на півночі очікується до -22 °С. Вдень температура повітря почне підійматися — -4...-11 °С. На півдні та у західних областях буде -2...-4 °С. Плюсова температура прогнозується на Закарпатті — до +2 °С.

Вітер буде переважно південний, помірний. Сильні пориви можливі лише на заході України. Опадів не очікується.

Прогноз погоди у Києві на 10 лютого

За словами синоптика, жителі столиці нарешті можуть забути про люті морози. Хоча й цієї ночі очікується ще до -20 °С, завтра вдень погода почне покращуватися. У столиці буде сухо і сонячно.

"Надалі очікується відчутне підвищення температури повітря", — додала Діденко.

