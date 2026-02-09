Відео
Головна Метео Епоху морозів завершено — синоптик Діденко дала прогноз на завтра

Епоху морозів завершено — синоптик Діденко дала прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 10:58
Прогноз погоди в Україні на 10 лютого — можна нарешті забути про морози
Дівчина взимку йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 10 лютого нарешті почне покращуватися погода. Сильні морози відступлять, а на заміну їм прийде значно приємніша температура.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у понеділок, 9 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 10 лютого

Як зазначала синоптик Діденко, найближча ніч в Україні стане довгоочікуваним завершенням періоду лютої холоднечі. Сильні морози відступлять під тиском атмосферного прогресу.

Яка погода буде 10 лютого в Україні
Прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

10 лютого вночі синоптик прогнозує по Україні -12...-20 °С, на півночі очікується до -22 °С. Вдень температура повітря почне підійматися — -4...-11 °С. На півдні та у західних областях буде -2...-4 °С. Плюсова температура прогнозується на Закарпатті — до +2 °С.

Вітер буде переважно південний, помірний. Сильні пориви можливі лише на заході України. Опадів не очікується.

Прогноз погоди у Києві на 10 лютого

За словами синоптика, жителі столиці нарешті можуть забути про люті морози. Хоча й цієї ночі очікується ще до -20 °С, завтра вдень погода почне покращуватися. У столиці буде сухо і сонячно.

"Надалі очікується відчутне підвищення температури повітря", — додала Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли до України прийде справжня весна. Бабак Тимко спрогнозував погоду.

Також ми розповідали про те, якою буде погода сьогодні до кінця дня. Синоптики попередили про сильний мороз.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
