Прогноз погоды в Украине на 10 февраля — можно наконец-то забыть о морозах

Девушка зимой идет по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 10 февраля наконец начнет улучшаться погода. Сильные морозы отступят, а на замену им придет значительно более приятная температура.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в понедельник, 9 февраля, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 10 февраля

Как отмечала синоптик Диденко, ближайшая ночь в Украине станет долгожданным завершением периода лютой стужи. Сильные морозы отступят под давлением атмосферного прогресса.

Прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

10 февраля ночью синоптик прогнозирует по Украине -12...-20 °С, на севере ожидается до -22 °С. Днем температура воздуха начнет подниматься - -4...-11 °С. На юге и в западных областях будет -2...-4 °С. Плюсовая температура прогнозируется на Закарпатье — до +2 °С.

Ветер будет преимущественно южный, умеренный. Сильные порывы возможны только на западе Украины. Осадков не ожидается.

Прогноз погоды в Киеве на 10 февраля

По словам синоптика, жители столицы наконец могут забыть о сильных морозах. Хотя и этой ночью ожидается еще до -20 °С, завтра днем погода начнет улучшаться. В столице будет сухо и солнечно.

"В дальнейшем ожидается ощутимое повышение температуры воздуха", — добавила Диденко.

