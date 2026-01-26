Прогноз погоди на весну 2026 року — коли прийде потепління

Чи прийде тепло рано — прогноз погоди на весну 2026
Весна 2026 року в Україні буде мінливою і не поспішатиме з остаточним теплом. За оновленими прогнозами синоптиків, після холодної зими погода ще неодноразово змінюватиметься без різкого переходу до стабільного тепла. У березні та на початку квітня можливі то різкі потепління, то нічні заморозки й дощі.
Новини.LIVE розповість, коли настане справжня весняна погода в Україні і коли остаточно потепліє.
Прогноз погоди в Україні у березні 2026 року
Початок березня 2026 року буде відносно м'яким. Удень температура буде підійматися до +10...+12 °C, проте вночі місцями все ще можливі заморозки до -1 °C. Опадів у перші дні місяця майже не прогнозують, але вже після 4 березня в західних і північних регіонах очікуються дощі та подекуди мокрий сніг з налипанням.
У першій декаді березня погода загалом буде комфортною. Денна температура сягатиме +13...+14 °C, уночі повітря охолоджуватиметься до 0...+2 °C.
Аж з середини місяця може статися коротке похолодання: з 17 по 20 березня вдень буде лише +4...+6 °C, уночі температура становитиме близько 0 °C. У цей період можливі також дощі з мокрим снігом. Втім вже після 21 березня температура знову почне зростати, хоча подекуди ще можливі нічні заморозки до -2 °C.
Якою буде погода в Україні у квітні 2026 року
За словами синоптиків, погода навесні в Україні буде помітно комфортнішю в квітні.
Квітень 2026 року розпочнеться з похмурої та вітряної погоди. На початку місяця вдень прогнозують в середньому +9...+11 °C, уночі стовпчики термометра опустяться до позначки близько +3 °C. Заморозки на початку квітня ще можливі, особливо в центральних і північно-східних областях.
Вже з середини квітня очікується поступове потепління. Денна температура прогріється до +15...+18 °C, ночі стануть м'якшими з +6...+8 °C. Подекуди будуть короткочасні дощі будуть, але сонця вже буде набагато більше.
Наприкінці квітня синоптики прогнозують перше відчутне тепло. Удень температура сягатиме стабільно позначок +20...+23 °C, уночі повітря не охолоджуватиметься нижче +8...+11 °C. Дощів буде менше з кінця квітня.
Прогноз погоди в Україні на травень-2026
Початок місяця мине без сильних опадів, із денною температурою +17...+19 °C. Уже з другої декади травня сонячних днів буде набагато більше, а повітря вдень прогріватиметься до +20 °C і вище.
У середині травня температура стабільно триматиметься в межах +22...+24 °C без різких перепадів. Дощі можливі, але вони матимуть короткий характер. Наприкінці місяця, особливо на півдні, прогнозують грози та пориви вітру до 20 м/с.
Чи буде рання весна в Україні в 2026 році
Загалом весна 2026 року в Україні буде прохолодною на початку з короткочасними епізододами потепління. Кількість опадів буде помірною, без тривалих дощових періодів. До кінця травня в більшості регіонів встановиться стабільне тепло з денною температурою +20...+25 °C і комфортними ночами.
Нагадаємо, в Одеській області почастішали випадки ДТП через ожеледицю на дорогах.
Також синоптики склали прогноз погоди в Україні на тиждень з 26 січня до 1 лютого і повідомили, де буде відлига.
Читайте Новини.LIVE!