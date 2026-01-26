Відео
Головна Метео Чи прийде тепло рано — прогноз погоди на весну 2026

Чи прийде тепло рано — прогноз погоди на весну 2026

Дата публікації: 26 січня 2026 13:44
Прогноз погоди на весну 2026 року — коли прийде потепління
Весняна пора. Фото: Новини.LIVE

Весна 2026 року в Україні буде мінливою і не поспішатиме з остаточним теплом. За оновленими прогнозами синоптиків, після холодної зими погода ще неодноразово змінюватиметься без різкого переходу до стабільного тепла. У березні та на початку квітня можливі то різкі потепління, то нічні заморозки й дощі.

Новини.LIVE розповість, коли настане справжня весняна погода в Україні і коли остаточно потепліє.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні у березні 2026 року

Початок березня 2026 року буде відносно м'яким. Удень температура буде підійматися до +10...+12 °C, проте вночі місцями все ще можливі заморозки до -1 °C. Опадів у перші дні місяця майже не прогнозують, але вже після 4 березня в західних і північних регіонах очікуються дощі та подекуди мокрий сніг з налипанням.

У першій декаді березня погода загалом буде комфортною. Денна температура сягатиме +13...+14 °C, уночі повітря охолоджуватиметься до 0...+2 °C.

Аж з середини місяця може статися коротке похолодання: з 17 по 20 березня вдень буде лише +4...+6 °C, уночі температура становитиме близько 0 °C. У цей період можливі також дощі з мокрим снігом. Втім вже після 21 березня температура знову почне зростати, хоча подекуди ще можливі нічні заморозки до -2 °C.

Погода навесні 2026 року
Рух циклонів та антициклонівж. Фото: Метеопост

Якою буде погода в Україні у квітні 2026 року

За словами синоптиків, погода навесні в Україні буде помітно комфортнішю в квітні. 

Квітень 2026 року розпочнеться з похмурої та вітряної погоди. На початку місяця вдень прогнозують в середньому +9...+11 °C, уночі стовпчики термометра опустяться до позначки близько +3 °C. Заморозки на початку квітня ще можливі, особливо в центральних і північно-східних областях.

Вже з середини квітня очікується поступове потепління. Денна температура прогріється до +15...+18 °C, ночі стануть м'якшими з +6...+8 °C. Подекуди будуть короткочасні дощі будуть, але сонця вже буде набагато більше. 

Наприкінці квітня синоптики прогнозують перше відчутне тепло. Удень температура сягатиме стабільно позначок +20...+23 °C, уночі повітря не охолоджуватиметься нижче +8...+11 °C. Дощів буде менше з кінця квітня.

Прогноз погоди на весну 2026 року
Рух повітряних мас. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні на травень-2026

Початок місяця мине без сильних опадів, із денною температурою +17...+19 °C. Уже з другої декади травня сонячних днів буде набагато більше, а повітря вдень прогріватиметься до +20 °C і вище.

У середині травня температура стабільно триматиметься в межах +22...+24 °C без різких перепадів. Дощі можливі, але вони матимуть короткий характер. Наприкінці місяця, особливо на півдні, прогнозують грози та пориви вітру до 20 м/с.

Чи буде рання весна в Україні в 2026 році

Загалом весна 2026 року в Україні буде прохолодною на початку з короткочасними епізододами потепління. Кількість опадів буде помірною, без тривалих дощових періодів. До кінця травня в більшості регіонів встановиться стабільне тепло з денною температурою +20...+25 °C і комфортними ночами.

Нагадаємо, в Одеській області почастішали випадки ДТП через ожеледицю на дорогах.

Також синоптики склали прогноз погоди в Україні на тиждень з 26 січня до 1 лютого і повідомили, де буде відлига.

потепління весна прогнози прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
