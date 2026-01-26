Видео
Видео

Главная Метео Придет ли тепло рано — прогноз погоды на весну 2026 года

Придет ли тепло рано — прогноз погоды на весну 2026 года

Дата публикации 26 января 2026 13:44
Прогноз погоды на весну 2026 года — когда придет потепление
Весенняя пора. Фото: Новини.LIVE

Весна 2026 года в Украине будет переменчивой и не будет спешить с окончательным теплом. По обновленным прогнозам синоптиков, после холодной зимы погода еще неоднократно будет меняться без резкого перехода к стабильному теплу. В марте и в начале апреля возможны то резкие потепления, то ночные заморозки и дожди.

Новини.LIVE расскажет, когда наступит настоящая весенняя погода в Украине и когда окончательно потеплеет.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине в марте 2026 года

Начало марта 2026 года будет относительно мягким. Днем температура будет подниматься до +10...+12 °C, однако ночью местами все еще возможны заморозки до -1 °C. Осадков в первые дни месяца почти не прогнозируют, но уже после 4 марта в западных и северных регионах ожидаются дожди и местами мокрый снег с налипанием.

В первой декаде марта погода в целом будет комфортной. Дневная температура будет достигать +13...+14 °C, ночью воздух будет охлаждаться до 0...+2 °C.

Аж с середины месяца может произойти короткое похолодание: с 17 по 20 марта днем будет лишь +4...+6 °C, ночью температура составит около 0 °C. В этот период возможны также дожди с мокрым снегом. Впрочем, уже после 21 марта температура снова начнет расти, хотя местами еще возможны ночные заморозки до -2 °C.

Погода навесні 2026 року
Движение циклонов и антициклоновж. Фото: Метеопост

Какой будет погода в Украине в апреле 2026 года

По словам синоптиков, погода весной в Украине будет заметно комфортнее в апреле.

Апрель 2026 года начнется с пасмурной и ветреной погоды. В начале месяца днем прогнозируют в среднем +9...+11 °C, ночью столбики термометра опустятся до отметки около +3 °C. Заморозки в начале апреля еще возможны, особенно в центральных и северо-восточных областях.

Уже с середины апреля ожидается постепенное потепление. Дневная температура прогреется до +15...+18 °C, ночи станут мягче с +6...+8 °C. Кое-где будут кратковременные дожди будут, но солнца уже будет гораздо больше.

В конце апреля синоптики прогнозируют первое ощутимое тепло. Днем температура будет достигать стабильно отметок +20...+23 °C, ночью воздух не будет охлаждаться ниже +8...+11 °C. Дождей будет меньше с конца апреля.

Прогноз погоди на весну 2026 року
Движение воздушных масс. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине на май-2026

Начало месяца пройдет без сильных осадков, с дневной температурой +17...+19 °C. Уже со второй декады мая солнечных дней будет гораздо больше, а воздух днем будет прогреваться до +20 °C и выше.

В середине мая температура будет стабильно держаться в пределах +22...+24 °C без резких перепадов. Дожди возможны, но они будут носить кратковременный характер. В конце месяца, особенно на юге, прогнозируют грозы и порывы ветра до 20 м/с.

Будет ли ранняя весна в Украине в 2026 году

В целом весна 2026 года в Украине будет прохладной в начале с кратковременными эпизодами потепления. Количество осадков будет умеренным, без длительных дождливых периодов. К концу мая в большинстве регионов установится стабильное тепло с дневной температурой +20...+25 °C и комфортными ночами.

Напомним, в Одесской области участились случаи ДТП из-за гололеда на дорогах.

Также синоптики составили прогноз погоды в Украине на неделю с 26 января по 1 февраля и сообщили, где будет оттепель.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
