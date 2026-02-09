Видео
Видео

Где делись снегири — эксперты объяснили, как погода выгнала птиц

Дата публикации 9 февраля 2026 12:26
Почему в Украине исчезли снегири — объяснение ученых
Снегирь. Фото: Pexels

Снегири, которых десятилетиями воспринимали как неотъемлемую часть украинской зимы, почти исчезли из городских пейзажей. Специалисты объясняют: главную роль в этом играет погода, а также изменения, которые человек внес в городское и природное пространство.

Об этом пишет "24 канал", передает Новини.LIVE.

Куда делись снегири и что с ними

По наблюдениям орнитологов, современные зимы стали значительно мягче. Если раньше длительные морозы и глубокий снег заставляли снегирей покидать леса и искать корм вблизи человеческих домов, то сейчас потребности в этом почти нет. Более теплая погода позволяет птицам зимовать в естественной среде, где пищи хватает даже в холодный сезон. В результате красногрудые птицы просто не долетают до городов.

Дополнительно ситуацию усложняет городская среда. В городах становится все меньше деревьев и кустов, которые дают снегирям корм зимой. Калину, рябину, ясень и клен активно заменяют декоративные насаждения, не имеющие питательной ценности для птиц. А еще влияет шум транспорта, большое скопление людей и отсутствие уютных мест для укрытия. Это также отпугивают этих лесных жителей.

На численность снегирей влияет и конкуренция с другими видами. Синицы и воробьи значительно лучше приспособились к жизни рядом с человеком, тогда как снегирь остается "дикой" птицей, которой комфортнее жить в лесу.

Где в Украине есть много снегирей

Ученые фиксируют, что в центральных и южных регионах Украины снегирей становится меньше, тогда как на Севере их популяции пока остаются стабильными. Одной из причин называют вырубку лесов и "очистку" подлеска, где птицы находят пищу и убежище.

Экологи отмечают, что вернуть снегирей в города возможно только при условии изменения подхода к озеленению. Чем меньше будет "стерильных" парков и больше ягодных деревьев, тем лучше для этих птиц будут условия жизни в городе. Также важным является отказ от химикатов и сохранение природных кустарников.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украине закончатся морозы.

Также читайте прогнозы синоптиков, какой будет весна в 2026 году и когда придет потепление.

