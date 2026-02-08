Відео
Головна Метео Синоптики прогнозують аномальне похолодання до -25 °С в Україні

Синоптики прогнозують аномальне похолодання до -25 °С в Україні

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 23:05
Прогноз погоди в Україні на тиждень 9-15 лютого
Зима в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Погода в Україні упродовж тижня, 9-15 лютого, очікується різною. Синоптики прогнозують різке похолодання, яке згодом зміниться на потепління. У перші дні тижня будуть сильні морози до -25 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на тиждень 9-15 лютого

У понеділок, 9 лютого, вночі у західних, південних та східних областях очікується сніг. Місцями можливе утворення ожеледиці. Вітер буде північного напрямку, а у західних областях східного зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі в західних та північних регіонах буде -17...-23 °С, на решті території -9...-16 °С. Вдень очікується -5...-12 °С, на Закарпатті упродовж доби -2...-3 °С.

Прогноз погоди в Україні на 9 лютого
Погода в Україні 9 лютого. Фото: Meteoprog

У вівторок, 10 лютого, буде малохмарна погода без опадів. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вночі вітер змінних напрямків, вдень південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура вночі у центральних, північних та східних областях буде -17...-22 °С, на крайній півночі місцями знизиться до -25 °С, а на півдні та крайньому заході прогнозують -8...-14 °С. Вдень -5...-10 °С, на півдні та на крайньому заході -3...+3 °С.

Прогноз погоди в Україні на 10 лютого
Погода в Україні 10 лютого. Фото: Meteoprog

У середу, 11 лютого, у західних областях очікується невеликий мокрий сніг. Ожеледиця на дорогах утримається. Вітер буде південного та південного-східного напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у північних, центральних та східних регіонах вночі -15...-21 °С, на решті території -5...-14 °С. Вдень -3...+2 °С, на півночі Лівобережжя -2...-7 °С.

Прогноз погоди в Україні на 11 лютого
Погода в Україні 11 лютого. Фото: Meteoprog

У четвер, 12 лютого, на території України переважно збережеться суха погода без істотних опадів. У окремих районах можливі туман і мряка, а на дорогах — слизькі ділянки. На Лівобережжі вітер буде нестійкий за напрямком, у західних регіонах — південно-східний зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Вночі температура повітря коливатиметься в межах -5...-12 °С, вдень — від -2 до +3 °С, а на півдні та заході країни потеплішає до +4...+9 °С.

Прогноз погоди в Україні на 12 лютого
Погода в Україні 12 лютого. Фото: Meteopost

У п’ятницю, 13 лютого, в Україні переважатиме м’яка погода без значних опадів. Місцями можливе утворення туману. Вітер буде з південного сходу зі швидкістю 7-12 метри на секунду. Вночі температура коливатиметься від -4 до +1 °С, вдень повітря прогріється до 0...+5 °С, а в південних і західних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +6...+11 °С.

Прогноз погоди в Україні на 13 лютого
Погода в Україні 13 лютого. Фото: Meteopost

У суботу, 14 лютого, очікуються дощі у південних, західних областях та місцями у центральних регіонах. Крім того, можливий туман. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, у Приазовʼї та на Донбасі можливі пориви до 17 метрів на секунду. Температура вночі -2...+3 °С, вдень +1...+6 °С, на Закарпатті та у Криму до +9 °С.

Прогноз погоди в Україні на 14 лютого
Погода в Україні 14 лютого. Фото: Meteopost

У неділю, 15 лютого, в Україні буде відносно тепла, але нестійка погода. На більшій частині території прогнозуються опади, переважно дощі, тоді як у західних областях можливий мокрий сніг. Місцями можливий туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Вночі температура повітря коливатиметься в межах -1...+4 °С, вдень очікується +2...+7 °С.

Нагадаємо, синоптики оголосили небезпеку на Київщині 9 лютого через ожеледицю на дорогах. Водночас завтра опадів у столичному регіоні не передбачається.

А в Одесі завтра вдень очікується –5 °C. Крім того, вночі та зранку можливий невеликий сніг.

погода негода синоптик прогноз погоди погода в Україні температура повітря
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
