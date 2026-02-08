Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Синоптики прогнозируют аномальное похолодание до -25 °С в Украине

Синоптики прогнозируют аномальное похолодание до -25 °С в Украине

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 23:05
Прогноз погоды в Украине на неделю 9-15 февраля
Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Погода в Украине в течение недели, 9-15 февраля, ожидается разной. Синоптики прогнозируют резкое похолодание, которое впоследствии сменится потеплением. В первые дни недели будут сильные морозы до -25 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на неделю 9-15 февраля

В понедельник, 9 февраля, ночью в западных, южных и восточных областях ожидается снег. Местами возможно образование гололеда. Ветер будет северного направления, а в западных областях восточного со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью в западных и северных регионах будет -17...-23 °С, на остальной территории -9...-16 °С. Днем ожидается -5...-12 °С, на Закарпатье в течение суток -2...-3 °С.

Прогноз погоди в Україні на 9 лютого
Погода в Украине 9 февраля. Фото: Meteoprog

Во вторник, 10 февраля, будет малооблачная погода без осадков. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Ночью ветер переменных направлений, днем юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью в центральных, северных и восточных областях будет -17...-22 °С, на крайнем севере местами снизится до -25 °С, а на юге и крайнем западе прогнозируют -8...-14 °С. Днем -5...-10 °С, на юге и на крайнем западе -3...+3 °С.

Прогноз погоди в Україні на 10 лютого
Погода в Украине 10 февраля. Фото: Meteoprog

В среду, 11 февраля, в западных областях ожидается небольшой мокрый снег. Гололедица на дорогах сохранится. Ветер будет южного и юго-восточного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в северных, центральных и восточных регионах ночью -15...-21 °С, на остальной территории -5...-14 °С. Днем -3...+2 °С, на севере Левобережья -2...-7 °С.

Прогноз погоди в Україні на 11 лютого
Погода в Украине 11 февраля. Фото: Meteoprog

В четверг, 12 февраля, на территории Украины преимущественно сохранится сухая погода без существенных осадков. В отдельных районах возможны туман и морось, а на дорогах — скользкие участки. На Левобережье ветер будет неустойчивый по направлению, в западных регионах — юго-восточный со скоростью 3-8 метра в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -5...-12 °С, днем — от -2 до +3 °С, а на юге и западе страны потеплеет до +4...+9 °С.

Прогноз погоди в Україні на 12 лютого
Погода в Украине 12 февраля. Фото: Meteopost

В пятницу, 13 февраля, в Украине будет преобладать мягкая погода без значительных осадков. Местами возможно образование тумана. Ветер будет с юго-востока со скоростью 7-12 метра в секунду. Ночью температура будет колебаться от -4 до +1 °С, днем воздух прогреется до 0...+5 °С, а в южных и западных регионах столбики термометров поднимутся до +6...+11 °С.

Прогноз погоди в Україні на 13 лютого
Погода в Украине 13 февраля. Фото: Meteopost

В субботу, 14 февраля, ожидаются дожди в южных, западных областях и местами в центральных регионах. Кроме того, возможен туман. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, в Приазовье и на Донбассе возможны порывы до 17 метров в секунду. Температура ночью -2...+3 °С, днем +1...+6 °С, на Закарпатье и в Крыму до +9 °С.

Прогноз погоди в Україні на 14 лютого
Погода в Украине 14 февраля. Фото: Meteopost

В воскресенье, 15 февраля, в Украине будет относительно теплая, но неустойчивая погода. На большей части территории прогнозируются осадки, преимущественно дожди, тогда как в западных областях возможен мокрый снег. Местами возможен туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+4 °С, днем ожидается +2...+7 °С.

Напомним, синоптики объявили опасность на Киевщине 9 февраля из-за гололеда на дорогах. В то же время завтра осадков в столичном регионе не предвидится.

А в Одессе завтра днем ожидается -5 °C. Кроме того, ночью и утром возможен небольшой снег.

погода непогода синоптик прогноз погоды погода в Украине температура воздуха
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации