Погода в Украине в течение недели, 9-15 февраля, ожидается разной. Синоптики прогнозируют резкое похолодание, которое впоследствии сменится потеплением. В первые дни недели будут сильные морозы до -25 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Прогноз погоды в Украине на неделю 9-15 февраля

В понедельник, 9 февраля, ночью в западных, южных и восточных областях ожидается снег. Местами возможно образование гололеда. Ветер будет северного направления, а в западных областях восточного со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью в западных и северных регионах будет -17...-23 °С, на остальной территории -9...-16 °С. Днем ожидается -5...-12 °С, на Закарпатье в течение суток -2...-3 °С.

Во вторник, 10 февраля, будет малооблачная погода без осадков. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Ночью ветер переменных направлений, днем юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью в центральных, северных и восточных областях будет -17...-22 °С, на крайнем севере местами снизится до -25 °С, а на юге и крайнем западе прогнозируют -8...-14 °С. Днем -5...-10 °С, на юге и на крайнем западе -3...+3 °С.

В среду, 11 февраля, в западных областях ожидается небольшой мокрый снег. Гололедица на дорогах сохранится. Ветер будет южного и юго-восточного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в северных, центральных и восточных регионах ночью -15...-21 °С, на остальной территории -5...-14 °С. Днем -3...+2 °С, на севере Левобережья -2...-7 °С.

В четверг, 12 февраля, на территории Украины преимущественно сохранится сухая погода без существенных осадков. В отдельных районах возможны туман и морось, а на дорогах — скользкие участки. На Левобережье ветер будет неустойчивый по направлению, в западных регионах — юго-восточный со скоростью 3-8 метра в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -5...-12 °С, днем — от -2 до +3 °С, а на юге и западе страны потеплеет до +4...+9 °С.

В пятницу, 13 февраля, в Украине будет преобладать мягкая погода без значительных осадков. Местами возможно образование тумана. Ветер будет с юго-востока со скоростью 7-12 метра в секунду. Ночью температура будет колебаться от -4 до +1 °С, днем воздух прогреется до 0...+5 °С, а в южных и западных регионах столбики термометров поднимутся до +6...+11 °С.

В субботу, 14 февраля, ожидаются дожди в южных, западных областях и местами в центральных регионах. Кроме того, возможен туман. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, в Приазовье и на Донбассе возможны порывы до 17 метров в секунду. Температура ночью -2...+3 °С, днем +1...+6 °С, на Закарпатье и в Крыму до +9 °С.

В воскресенье, 15 февраля, в Украине будет относительно теплая, но неустойчивая погода. На большей части территории прогнозируются осадки, преимущественно дожди, тогда как в западных областях возможен мокрый снег. Местами возможен туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+4 °С, днем ожидается +2...+7 °С.

Напомним, синоптики объявили опасность на Киевщине 9 февраля из-за гололеда на дорогах. В то же время завтра осадков в столичном регионе не предвидится.

А в Одессе завтра днем ожидается -5 °C. Кроме того, ночью и утром возможен небольшой снег.