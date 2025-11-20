Видео
Видео

Синоптики предупредили о сильных осадках завтра — прогноз погоды

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 18:10
обновлено: 18:10
Синоптики предупредили об осадках на завтра - что известно
Человек под дождем. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщают, что большую часть территории Украины 21 ноября охватят атмосферные фронты, которые принесут осадки разной интенсивности и заметные колебания температуры. В ночные и утренние часы ожидаются туманы, а погода будет существенно отличаться в зависимости от региона — от нулевых значений на Западе до теплого воздуха на Юге.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в четверг, 20 ноября.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 21 ноября

По данным синоптиков, в большинстве областей погоду будут определять атмосферные фронты, которые обусловят ночью небольшие, а днем умеренные дожди, тогда как в западных регионах осадки местами будут переходить в мокрый снег. Только в юго-восточной части страны существенных осадков не прогнозируют, но туманы охватят территорию почти всей Украины, кроме южных областей. Ветер в течение суток будет менять направление: с юго-востока переходить на северо-западный в западных регионах, со скоростью 7-12 м/с.

Синоптики попередили про сильні опади завтра — прогноз погоди - фото 1
Сообщение Укргидрометцентра в Telegram. Фото: скриншот

Температурный режим также будет отличаться: в западных областях ночью будет около 0 °С, а днем +2...+7 °С; в северных и Винницкой областях ночные значения составят +1...+6 °С, а дневные - +5...+10 °С. На остальной территории Украины ночью ожидается +6...+11 °С, а днем температура поднимется до +13...+18 °С, в Крыму местами до +21 °С.

Возможно, это изображение карта и текст
Карта погоды в Украине от Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, что настоящая зима уже добралась до западных областей Украины, где южные циклоны принесли первый серьезный снегопад и накрыли снегом горные села и популярные курорты.

Ранее мы также информировали, какой будет погода на период новогодних праздников.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
