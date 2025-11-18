На западе Украины выпал снег — фото и видео

Снег на Львовщине. Фото: Новини.LIVE

В западные области Украины пришла настоящая зима в середине ноября. Южные циклоны принесли первый серьезный снегопад, который накрыл горные села и популярные курорты.

Синоптики Укргидрометцентра сообщили о снижении температуры и мокрый снег в Карпатах.

В Карпатах выпал снег

В соцсетях появились многочисленные фото и видео, на которых видно плотный слой снега, который накрыл Буковель и соседние курорты.

На Закарпатье также обильно заснежило — под белым одеялом оказались Татаров, Яремче, Яблуница и Долина. На горных дорогах возможно образование гололеда, поэтому водителей призывают быть осторожными, особенно на серпантинах.

Украинские пограничники также поделились кадрами заснеженных пейзажей неподалеку от государственной границы на Львовщине.

"Здесь уже существенно снизилась температура, а густые туманы время от времени покрывают местность. Поэтому просим туристов быть максимально осторожными, не сходить с официально обозначенных маршрутов, а еще не нарушать границу и правил пребывания в приграничье", — сообщили в ГПСУ.

Заснеженные пограничные территории на Львовщине. Фото: ГПСУ

Снегопад на Львовщине 18 ноября. Фото: ГПСУ

Синоптики прогнозируют, что в высокогорье Карпат снег будет выпадать и в ближайшие дни, а ночные морозы будут способствовать формированию устойчивого снежного покрова.

