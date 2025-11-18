Відео
Україна
Частину території України замело снігом — фото та відео

Частину території України замело снігом — фото та відео

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 11:25
Оновлено: 12:26
На заході України випав сніг — фото та відео
Сніг на Львівщині. Фото: Новини.LIVE

До західних областей України прийшла справжня зима у середині листопаду. Південні циклони принесли перший серйозний снігопад, який накрив гірські села та популярні курорти.

Синоптики Укргідрометцентру повідомили про зниження температури і мокрий сніг у Карпатах.

У Карпатах випав сніг

У соцмережах з'явилися численні фото та відео, на яких видно щільний шар снігу, який накрив Буковель та сусідні курорти.

На Закарпатті також рясно засніжило — під білою ковдрою опинилися Татарів, Яремче, Яблуниця та Долина. На гірських дорогах можливе утворення ожеледиці, тому водіїв закликають бути обережними, особливо на серпантинах.

Українські прикордонники також поділилися кадрами засніжених пейзажів неподалік від державного кордону на Львівщині.

"Тут уже суттєво знизилась температура, а густі тумани час від часу вкривають місцевість. Тож просимо туристів бути максимально обережними, не сходити з офіційно позначених маршрутів, а ще не порушувати кордон й правил перебування в прикордонні", — повідомили у ДПСУ.

Сніг у Карпатах 18 листопада
Засніжені прикордонні території на Львівщині. Фото: ДПСУ
Сніг на Львівщині - фото
Снігопад на Львівщині 18 листопада. Фото: ДПСУ

Синоптики прогнозують, що у високогір'ї Карпат сніг випадатиме й найближчими днями, а нічні морози сприятимуть формуванню стійкого снігового покриву.

Нагадаємо, синоптики попереджали про дощі та мокрий сніг в декількох регіонах України.

А також ми повідомляли, якою буде погода в Україні цього тижня.

Карпати Львівська область Буковель сніг Івано-Франківська область
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
