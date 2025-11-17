Прогноз погоди в Україні на тиждень 17-23 листопада

Люди йдуть місто під час мокрого снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Упродовж тижня, 17-23 листопада, в Україні очікується мінливий характер погоди у всіх регіонах. Подекуди можливі дощі та мокрий сніг.

Погода в Україні на тиждень 17-23 листопада

Внаслідок розвитку більш активних атмосферних процесів над Європою, погодні умови протягом найближчого тижня прогнозуються нестійкими, з коливаннями температури, атмосферного тиску та випаданням значної кількості опадів.

Погода в Україні 17 листопада. Скриншот: Укргідрометцентр

У понеділок, 17 листопада, вночі у північних, центральних та східних областях вдень на заході України пройдуть дощі, в решті регіонів без істотних опадів. Вітер південний / південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +3…+9 °С, вдень +9…+14 °С, у південній частині та на Прикарпатті +15…+18 °С.

Погода в Україні 18 листопада. Скриншот: Укргідрометцентр

У вівторок, 18 листопада, вночі невеликі дощі пройдуть у західних областях, вдень також спостерігатиметься дощова погода у центральних та північних регіонах. На решті території переважно без опадів. У південно-західних областях можливий туман. Вітер на Лівобережжі південного напрямку, у західній частині північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5…+11 °С, у західних областях –2…+3 °С; вдень +12…+17 °С, у північних та західних регіонах +2…+7 °С.

Погода в Україні 19 листопада. Скриншот: Укргідрометцентр

У середу, 19 листопада, під впливом атмосферного фронту, у центральних, північних та західних регіонах, а також на Одещині пройдуть дощі, у північно-західних областях з мокрим снігом. Подекуди очікуються значні опади. Переважно без опадів буде лише на південному сході України. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря розподілиться нерівномірно. У західних та північних регіонах вночі -2...+3 °С, вдень -1...+4 °С; на решті країни вночі +4…+11 °С, вдень +5…+11 °С, на південному сході та у Криму +13…+18 °С.

Погода в Україні 20 листопада. Скриншот: Укргідрометцентр

У четвер, 20 листопада, вночі дощі пройдуть на півдні, у центрі та півночі України, вдень ще опади затримаються у східних областях. У решті регіонів буде сухо. Вітер очікується північний / північно-західний, 5-10 м/с, на Лівобережжі ймовірні окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря в північних та західних областях вночі становитиме -3…+2 °С, вдень 0…+5 °С. У решті регіонів протягом доби +3…+10 °С.

Погода в Україні 21 листопада. Скриншот: Укргідрометцентр

У п'ятницю, 21 листопада, під впливом антициклону у всіх регіонах України переважатиме малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями у центральних та південних областях можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 0...+6 °С, у північних та західних областях місцями -1...-5 °С; вдень +2…+8 °С, на півдні та у Криму +9…+14 °С.

У суботу, 22 листопада, вночі у західній частині країни очікується дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вдень опади поширяться також на північні області. У решті регіонів переважно без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура в північно-західних областях протягом доби коливатиметься в межах -2…+3 °С, на решті території вночі +2…+8 °С, вдень +8…+13 °С, на півдні та у Криму +14…+16 °С.

У неділю, 23 листопада, вночі дощі пройдуть у східних та південних областях, вдень на всій території України очікується антициклональна погода без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень на Лівобережжі місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2…+4 °С, вдень 0…+6 °С.

