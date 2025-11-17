Прогноз погоды в Украине на неделю 17-23 ноября

Люди идут по городу во время мокрого снега. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В течение недели, 17-23 ноября, в Украине ожидается переменчивый характер погоды во всех регионах. Кое-где возможны дожди и мокрый снег.

Об этом информирует Meteoprog.

Погода в Украине на неделю 17-23 ноября

Вследствие развития более активных атмосферных процессов над Европой, погодные условия в течение ближайшей недели прогнозируются неустойчивыми, с колебаниями температуры, атмосферного давления и выпадением значительного количества осадков.

В понедельник, 17 ноября, ночью в северных, центральных и восточных областях, днем на западе Украины пройдут дожди, в остальных регионах без существенных осадков. Ветер южный/юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +3...+9 °С, днем +9...+14 °С, в южной части и на Прикарпатье +15...+18 °С.

Во вторник, 18 ноября, ночью небольшие дожди пройдут в западных областях, днем также будет наблюдаться дождливая погода в центральных и северных регионах. На остальной территории преимущественно без осадков. В юго-западных областях возможен туман. Ветер на Левобережье южного направления, в западной части северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5...+11 °С, в западных областях -2...+3 °С; днем +12...+17 °С, в северных и западных регионах +2...+7 °С.

В среду, 19 ноября, под влиянием атмосферного фронта, в центральных, северных и западных регионах, а также в Одесской области пройдут дожди, в северо-западных областях с мокрым снегом. Кое-где ожидаются значительные осадки. Преимущественно без осадков будет только на юго-востоке Украины. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха распределится неравномерно. В западных и северных регионах ночью -2...+3 °С, днем -1...+4 °С; на остальной территории страны ночью +4...+11 °С, днем +5...+11 °С, на юго-востоке и в Крыму +13...+18 °С.

В четверг, 20 ноября, ночью дожди пройдут на юге, в центре и севере Украины, днем еще осадки задержатся в восточных областях. В остальных регионах будет сухо. Ветер ожидается северный/северо-западный, 5-10 м/с, на Левобережье вероятны отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в северных и западных областях ночью составит -3...+2 °С, днем 0...+5 °С. В остальных регионах в течение суток +3...+10 °С.

В пятницу, 21 ноября, под влиянием антициклона во всех регионах Украины будет преобладать малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами в центральных и южных областях возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 0...+6 °С, в северных и западных областях местами -1...-5 °С; днем +2...+8 °С, на юге и в Крыму +9...+14 °С.

В субботу, 22 ноября, ночью в западной части страны ожидается дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Днем осадки распространятся также на северные области. В остальных регионах преимущественно без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура в северо-западных областях в течение суток будет колебаться в пределах -2...+3 °С, на остальной территории ночью +2...+8 °С, днем +8...+13 °С, на юге и в Крыму +14...+16 °С.

В воскресенье, 23 ноября, ночью дожди пройдут в восточных и южных областях, днем на всей территории Украины ожидается антициклональная погода без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем на Левобережье местами порывы, 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+4 °С, днем 0...+6 °С.

