Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Прогноз погоды на неделю — в каких областях ожидать снег

Прогноз погоды на неделю — в каких областях ожидать снег

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 00:02
обновлено: 00:02
Прогноз погоды в Украине на неделю 17-23 ноября
Люди идут по городу во время мокрого снега. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В течение недели, 17-23 ноября, в Украине ожидается переменчивый характер погоды во всех регионах. Кое-где возможны дожди и мокрый снег.

Об этом информирует Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине на неделю 17-23 ноября

Вследствие развития более активных атмосферных процессов над Европой, погодные условия в течение ближайшей недели прогнозируются неустойчивыми, с колебаниями температуры, атмосферного давления и выпадением значительного количества осадков.

Погода на 17 листопада
Погода в Украине 17 ноября. Скриншот: Укргидрометцентр

В понедельник, 17 ноября, ночью в северных, центральных и восточных областях, днем на западе Украины пройдут дожди, в остальных регионах без существенных осадков. Ветер южный/юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +3...+9 °С, днем +9...+14 °С, в южной части и на Прикарпатье +15...+18 °С.

Погода на 18 листопада
Погода в Украине 18 ноября. Скриншот: Укргидрометцентр

Во вторник, 18 ноября, ночью небольшие дожди пройдут в западных областях, днем также будет наблюдаться дождливая погода в центральных и северных регионах. На остальной территории преимущественно без осадков. В юго-западных областях возможен туман. Ветер на Левобережье южного направления, в западной части северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5...+11 °С, в западных областях -2...+3 °С; днем +12...+17 °С, в северных и западных регионах +2...+7 °С.

Погода на 19 листопада
Погода в Украине 19 ноября. Скриншот: Укргидрометцентр

В среду, 19 ноября, под влиянием атмосферного фронта, в центральных, северных и западных регионах, а также в Одесской области пройдут дожди, в северо-западных областях с мокрым снегом. Кое-где ожидаются значительные осадки. Преимущественно без осадков будет только на юго-востоке Украины. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха распределится неравномерно. В западных и северных регионах ночью -2...+3 °С, днем -1...+4 °С; на остальной территории страны ночью +4...+11 °С, днем +5...+11 °С, на юго-востоке и в Крыму +13...+18 °С.

Погода на 20 листопада
Погода в Украине 20 ноября. Скриншот: Укргидрометцентр

В четверг, 20 ноября, ночью дожди пройдут на юге, в центре и севере Украины, днем еще осадки задержатся в восточных областях. В остальных регионах будет сухо. Ветер ожидается северный/северо-западный, 5-10 м/с, на Левобережье вероятны отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в северных и западных областях ночью составит -3...+2 °С, днем 0...+5 °С. В остальных регионах в течение суток +3...+10 °С.

Погода на 21 листопада
Погода в Украине 21 ноября. Скриншот: Укргидрометцентр

В пятницу, 21 ноября, под влиянием антициклона во всех регионах Украины будет преобладать малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами в центральных и южных областях возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 0...+6 °С, в северных и западных областях местами -1...-5 °С; днем +2...+8 °С, на юге и в Крыму +9...+14 °С.

В субботу, 22 ноября, ночью в западной части страны ожидается дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Днем осадки распространятся также на северные области. В остальных регионах преимущественно без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура в северо-западных областях в течение суток будет колебаться в пределах -2...+3 °С, на остальной территории ночью +2...+8 °С, днем +8...+13 °С, на юге и в Крыму +14...+16 °С.

В воскресенье, 23 ноября, ночью дожди пройдут в восточных и южных областях, днем на всей территории Украины ожидается антициклональная погода без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем на Левобережье местами порывы, 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+4 °С, днем 0...+6 °С.

Ранее синоптики ответили, когда в Украину вернется бабье лето.

Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в декабре.

снег синоптик дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации