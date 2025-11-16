Прогноз погоды на 17 ноября — где потеплеет

Люди гуляют по городу осенью. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 17 ноября, в некоторых регионах Украины потеплеет. Так, на юге страны температура воздуха прогреется до +17 °С.

Об этом информируют Украинский гидрометеорологический центр и синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на 17 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода на 17 ноября от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, 17 ноября, почти по всей территории Украины будет облачно.

Ночью в северных областях небольшие, днем в западных областях умеренные дожди, на Закарпатье местами значительные дожди. На остальной территории без осадков.

В понедельник ветер будет преимущественно юго-западный, в пределах 7-12 м/с, в Карпатах, днем и в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура ночью — +2...+7 °С. Днем будет теплее — +9...+14 °С, на юге страны и Прикарпатье до +16 °С.

В Карпатах, 17 ноября, прогнозируется дождь и мокрый снег, днем местами значительный дождь. Температура ночью около 0 °С, днем — +3...+8 °С.

Погода на 17 ноября от Диденко

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, 17 ноября в Украине потеплеет.

Так, в понедельник температура воздуха в течение дня поднимется до +10...+15 °С, а на юге до +17 °С.

Однако мощный юго-западный ветер несколько нивелирует это теплое намерение, потому что ожидаются штормовые порывы до 15-20 м/с.

Дожди вероятны завтра в западной части, на остальной территории Украины — без осадков.

В Киеве 17 ноября также ожидается сильный ветер южных направлений со штормовыми порывами, потеплеет до +12 °С, в понедельник в столице без дождя.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

