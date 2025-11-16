Прогноз погоди на 17 листопада — де потеплішає

Люди гуляють містом восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 17 листопада, у деяких регіонах України потеплішає. Відтак, на півдні країни температура повітря прогріється до +17 °С.

Про це інформують Український гідрометеорологічний центр та синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні на 17 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода на 17 листопада від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, 17 листопада, майже по всій території України буде хмарно.

Вночі в північних областях невеликі, вдень у західних областях помірні дощі, на Закарпатті місцями значні дощі. На решті території без опадів.

У понеділок вітер буде переважно південно-західний, у межах 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і у західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура вночі — +2...+7 °С. Вдень буде тепліше — +9...+14 °С, на півдні країни та Прикарпатті до +16 °С.

В Карпатах, 17 листопада, прогнозується дощ та мокрий сніг, вдень місцями значний дощ. Температура вночі близько 0 °С, вдень — +3...+8 °С.

Погода на 17 листопада від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 17 листопада в Україні потеплішає.

Відтак, у понеділок температура повітря протягом дня підніметься до +10...+15 °С, а на півдні до +17 °С.

Однак потужний південно-західний вітер дещо нівелюватиме цей теплий намір, бо очікуються штормові пориви до 15-20 м/с.

Дощі ймовірні завтра в західній частині, на решті території України — без опадів.

У Києві 17 листопада також очікується сильний вітер південних напрямків зі штормовими поривами, потеплішає до +12 °С, у понеділок у столиці без дощу.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

