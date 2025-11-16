Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Невтішні прогнози синоптиків — де завтра дощитиме

Невтішні прогнози синоптиків — де завтра дощитиме

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 19:28
Оновлено: 20:04
Прогноз погоди в Україні на 17 листопада — де буде дощ та сніг
Люди йдуть містом під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 17 листопада, майже по всій території України буде хмарно. В деяких регіонах очікуються дощі та сильний вітре.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Реклама
Читайте також:
Погода в Україні
Погода в Україні на 17 листопада. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні на 17 листопада

За прогнозами Укргідрометцентру, у понеділок, 17 листопада, буде доволі хмарно. Вночі в північних областях невеликі, вдень у західних областях помірні дощі, на Закарпатті місцями значні дощі. На решті території без опадів.

Вітер буде переважно південно-західний, у межах 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і у західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви вітру — 15-20 м/с.

У понеділок температура вночі — +2...+7 °С. Вдень буде дещо тепліше — +9...+14 °С, на півдні країни та Прикарпатті до +16 °С.

В Карпатах 17 листопада очікується дощ та мокрий сніг, вдень місцями значний дощ. Температура вночі близько 0 °С, вдень —  +3...+8 °С.

Синоптики раніше оприлюднили прогноз на грудень і розповіли, яких температур та опадів варто очікувати в Україні на початку зими. 

Також фахівці поділилися довгостроковим прогнозом на всю зиму — пояснили, чи можливі тривалі морози, якою буде погода у різних регіонах та чи чекати різких температурних коливань.

 

погода Укргідрометцентр осінь синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації