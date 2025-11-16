Прогноз погоди в Україні на 17 листопада — де буде дощ та сніг

Люди йдуть містом під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 17 листопада, майже по всій території України буде хмарно. В деяких регіонах очікуються дощі та сильний вітре.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні на 17 листопада

За прогнозами Укргідрометцентру, у понеділок, 17 листопада, буде доволі хмарно. Вночі в північних областях невеликі, вдень у західних областях помірні дощі, на Закарпатті місцями значні дощі. На решті території без опадів.

Вітер буде переважно південно-західний, у межах 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і у західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви вітру — 15-20 м/с.

У понеділок температура вночі — +2...+7 °С. Вдень буде дещо тепліше — +9...+14 °С, на півдні країни та Прикарпатті до +16 °С.

В Карпатах 17 листопада очікується дощ та мокрий сніг, вдень місцями значний дощ. Температура вночі близько 0 °С, вдень — +3...+8 °С.

Синоптики раніше оприлюднили прогноз на грудень і розповіли, яких температур та опадів варто очікувати в Україні на початку зими.

Також фахівці поділилися довгостроковим прогнозом на всю зиму — пояснили, чи можливі тривалі морози, якою буде погода у різних регіонах та чи чекати різких температурних коливань.