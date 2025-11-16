Прогноз погоды в Украине на 17 ноября — где будет дождь и снег

Люди идут по городу под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 17 ноября, почти по всей территории Украины будет облачно. В некоторых регионах ожидаются дожди и сильный ветер.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Украине на 17 ноября

По прогнозам Укргидрометцентра, в понедельник, 17 ноября, будет довольно облачно. Ночью в северных областях небольшие, днем в западных областях умеренные дожди, на Закарпатье местами значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Ветер будет преимущественно юго-западный, в пределах 7-12 м/с, в Карпатах, днем и в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы ветра — 15-20 м/с.

В понедельник температура ночью — +2...+7 °С. Днем будет несколько теплее — +9...+14 °С, на юге страны и Прикарпатье до +16 °С.

В Карпатах 17 ноября ожидается дождь и мокрый снег, днем местами значительный дождь. Температура ночью около 0 °С, днем - +3 ...+8 °С.

Синоптики ранее обнародовали прогноз на декабрь и рассказали, каких температур и осадков стоит ожидать в Украине в начале зимы.

Также специалисты поделились долгосрочным прогнозом на всю зиму — объяснили, возможны ли длительные морозы, какой будет погода в разных регионах и ждать ли резких температурных колебаний.