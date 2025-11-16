Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Неутешительные прогнозы синоптиков — где завтра будет дождливо

Неутешительные прогнозы синоптиков — где завтра будет дождливо

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 19:28
обновлено: 19:28
Прогноз погоды в Украине на 17 ноября — где будет дождь и снег
Люди идут по городу под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 17 ноября, почти по всей территории Украины будет облачно. В некоторых регионах ожидаются дожди и сильный ветер.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама
Читайте также:
Погода в Україні
Погода в Украине на 17 ноября. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине на 17 ноября

По прогнозам Укргидрометцентра, в понедельник, 17 ноября, будет довольно облачно. Ночью в северных областях небольшие, днем в западных областях умеренные дожди, на Закарпатье местами значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Ветер будет преимущественно юго-западный, в пределах 7-12 м/с, в Карпатах, днем и в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы ветра — 15-20 м/с.

В понедельник температура ночью — +2...+7 °С. Днем будет несколько теплее — +9...+14 °С, на юге страны и Прикарпатье до +16 °С.

В Карпатах 17 ноября ожидается дождь и мокрый снег, днем местами значительный дождь. Температура ночью около 0 °С, днем - +3 ...+8 °С.

Синоптики ранее обнародовали прогноз на декабрь и рассказали, каких температур и осадков стоит ожидать в Украине в начале зимы.

Также специалисты поделились долгосрочным прогнозом на всю зиму — объяснили, возможны ли длительные морозы, какой будет погода в разных регионах и ждать ли резких температурных колебаний.

погода Укргидрометцентр осень синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации