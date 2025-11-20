Відео
Головна Метео Синоптики попередили про сильні опади завтра — прогноз погоди

Синоптики попередили про сильні опади завтра — прогноз погоди

Дата публікації: 20 листопада 2025 18:10
Оновлено: 18:10
Прогноз погоди на 21 листопада від Укргідрометеоцентру — де будуть дощі
Людина під дощем. Фото: Новини.LIVE

Синоптики повідомляють, що більшу частину території України 21 листопада охоплять атмосферні фронти, які принесуть опади різної інтенсивності та помітні коливання температури. У нічні та ранкові години очікуються тумани, а погода істотно відрізнятиметься залежно від регіону — від нульових значень на Заході до теплого повітря на Півдні.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у четвер, 20 листопада.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 21 листопада

За даними синоптиків, у більшості областей погоду визначатимуть атмосферні фронти, які зумовлять уночі невеликі, а вдень помірні дощі, тоді як у західних регіонах опади місцями переходитимуть у мокрий сніг. Лише у південно-східній частині країни істотних опадів не прогнозують, але тумани охоплять територію майже всієї України, окрім південних областей. Вітер упродовж доби змінюватиме напрямок: з південного сходу переходити на північно-західний у західних регіонах, зі швидкістю 7–12 м/с.

Синоптики попередили про сильні опади завтра — прогноз погоди - фото 1
Допис Укргідрометцентру у Telegram. Фото: скриншот

Температурний режим також різнитиметься: у західних областях вночі буде близько 0 °С, а вдень +2...+7 °С; у північних та Вінницькій областях нічні значення становитимуть +1...+6 °С, а денні — +5...+10 °С. На решті території України вночі очікується +6...+11 °С, а вдень температура підніметься до +13...+18 °С, у Криму місцями до +21 °С. 

Возможно, это изображение карта и текст
Карта погоди в Україні від Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, що справжня зима вже дісталася західних областей України, де південні циклони принесли перший серйозний снігопад і накрили снігом гірські села та популярні курорти.

Раніше ми також інформували, якою буде погода на період новорічних свят.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
