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Синоптики сообщили, чего следует остерегаться завтра

8 декабря 2024 21:44
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на 9 декабря — синоптики сообщили о потеплении.
Женщина с зонтиком. Фото: tykyiv.com
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 9 декабря, ожидается с осадками. Местами порывы ветра будут до 20 м/с. Однако температура воздуха повысится до +13°С.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды в Украине на 9 декабря.

Синоптики рассказали, что ночью местами в западных областях, днем в южных и центральных регионах пройдут умеренные осадки, преимущественно в виде дождя.

В Карпатах и Прикарпатье ожидается сильный мокрый снег с дождем, а в высокогорной части — метели.

Также в Одесской области днем сильные дожди, иногда даже с грозами. В северных и восточных областях преимущественно без осадков.

Синоптики прогнозируют ветер восточной четверти, 7-12 м/с, в юго-западной части местами порывы, 15-20 м/с; в Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет -1...+4 °С, днем ожидается +2...+7 °С. +13 °С.

погода в Украине
Прогноз погоды в Украине на 9 декабря.

Погода в Киевской области 9 декабря

Погода в Киевской области будет облачной. Ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью от +3...-2°С, днем 0...+5°С;
  • в Киеве ночью и днем +1...+3°С.
погода в Киеве
Погода в Киевской области 8 декабря Фото: Укргидрометцентр

Синоптики сообщают

В понедельник, 9 декабря, ночью местами в западных областях, днем также в южных и центральных регионах пройдут умеренные осадки, преимущественно в виде дождя.

В Карпатах и в Прикарпатье сильный мокрый снег с дождем, в высокогорной части вьюги.

Ветер восточной четверти, 7-12 м/с, в юго-западной части местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью составит -1...+4 °С, днем +2...+7 °С;
  • в южной части и в Крыму ночью +5…+10 °С, днем +8…+13 °С.

Ранее мы сообщали, что температура воздуха в течение следующей недели будет с аномально высокими показателями.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, какой будет погода в Украине на Рождество и Новый год.

потепление зима прогноз погоды осадки температура воздуха

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