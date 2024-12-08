Прогноз погоды на 9 декабря — синоптики сообщили о потеплении.

Синоптики сообщили, чего следует остерегаться завтра
Погода в Украине завтра, 9 декабря, ожидается с осадками. Местами порывы ветра будут до 20 м/с. Однако температура воздуха повысится до +13°С.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз погоды в Украине на 9 декабря.
Синоптики рассказали, что ночью местами в западных областях, днем в южных и центральных регионах пройдут умеренные осадки, преимущественно в виде дождя.
В Карпатах и Прикарпатье ожидается сильный мокрый снег с дождем, а в высокогорной части — метели.
Также в Одесской области днем сильные дожди, иногда даже с грозами. В северных и восточных областях преимущественно без осадков.
Синоптики прогнозируют ветер восточной четверти, 7-12 м/с, в юго-западной части местами порывы, 15-20 м/с; в Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет -1...+4 °С, днем ожидается +2...+7 °С. +13 °С.
Погода в Киевской области 9 декабря
Погода в Киевской области будет облачной. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью от +3...-2°С, днем 0...+5°С;
- в Киеве ночью и днем +1...+3°С.
Синоптики сообщают
В понедельник, 9 декабря, ночью местами в западных областях, днем также в южных и центральных регионах пройдут умеренные осадки, преимущественно в виде дождя.
В Карпатах и в Прикарпатье сильный мокрый снег с дождем, в высокогорной части вьюги.
Ветер восточной четверти, 7-12 м/с, в юго-западной части местами порывы, 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью составит -1...+4 °С, днем +2...+7 °С;
- в южной части и в Крыму ночью +5…+10 °С, днем +8…+13 °С.
Ранее мы сообщали, что температура воздуха в течение следующей недели будет с аномально высокими показателями.
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